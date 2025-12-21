На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
21 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 21 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Al Goldis/AP
21 декабря — самый короткий световой день в году, это явление называется Днем зимнего солнцестояния. В мире празднуют День баскетбола — одной из самых зрелищных и популярных спортивных игр. В День медитации специалисты говорят о значении этого вида практики для физического и психического здоровья человека. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 21 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 21 декабря Какие праздники и памятные даты отмечаются 21 декабря в других странах Религиозные праздники 21 декабря Народные праздники и приметы 21 декабря Какие исторические события произошли 21 декабря Дни рождения и юбилеи 21 декабря

Праздники в России и мире 21 декабря

  • Всемирный день баскетбола

21 декабря 1891 года преподавателю физической культуры из США Джеймсу Нейсмиту пришла в голову идея, как разнообразить спортивные занятия для студентов. Он привязал две корзины из-под фруктов к перилам балкона в спортзале, разделил учеников на две команды и предложил им сыграть в игру, суть которой сводилась к забрасыванию мячей в корзину соперника. Позже Нейсмит разработал правила новой игры и способствовал ее популяризации. В честь этого события по инициативе ООН ежегодно отмечается Всемирный день баскетбола.

Сегодня эта спортивная игра считается одной из самых динамичных и зрелищных. По данным FIBA (Международной федерации баскетбола), в нее играют около полумиллиарда человек по всему миру. Занятия баскетболом улучшают координацию, гармонично развивают все тело, повышают коммуникативные навыки и учат динамично анализировать ситуацию. По традиции к Всемирному дню баскетбола приурочены турниры и спортивные мероприятия.

  • Всемирный день медитации

Всемирный день медитации — молодой праздник, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2024 году. Его задача — повысить популярность медитативной практики, суть которой — в умении сосредоточиться на текущем моменте. С помощью медитации можно избавиться от гнетущих воспоминаний и переживаний за будущее, лучше понять себя. Эта практика помогает улучшить концентрацию, успокоить эмоции, снизить давление, добиться полного физического расслабления.

close
sergey kolesnikov/Shutterstock/FOTODOM

  • День зимнего солнцестояния

Сегодня — самый короткий световой день в году и самая длинная ночь. Ровно в 18:03 по московскому времени произойдет зимнее солнцестояние: солнце будет находиться максимально низко над горизонтом. В это время в Северном полушарии наступает астрономическая зима.

С давних времен День зимнего солнцестояния был наполнен большим культурным символизмом. Древние славяне отмечали в этот период праздник Коляду, посвященный возвращению солнца и началу нового природного цикла. С Днем зимнего солнцестояния также связан народный праздник Спиридон-солнцеворот. Наши предки совершали обряды, связанные с пробуждением природы и очищением, зажигали костры, чтобы разогнать тьму и поприветствовать скорое увеличение светового дня.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 21 декабря в других странах

День «Не заправляйте постель» — США. Шуточный праздник призывает американцев сбавить темп накануне рождественских праздников и провести выходной, валяясь в постели. Как отмечают психологи, большое количество дел в конце года и предновогодняя суета часто выбивают людей из колеи. Воскресенье — отличный повод расслабиться.

close
Evgeniya Grande/Shutterstock/FOTODOM

День подливки — Австралия. Этот неофициальный праздник вдохновлен рождественской песней «Как приготовить подливку» австралийского певца Пола Келли. Она вышла в1996 году и стала классикой австралийских праздников. В этот день принято собираться семьями, обсуждать рецепты блюд и готовиться к Рождеству.

Праздник «Дунчжи» — Китай. В День зимнего солнцестояния в Китае есть традиция чтить память предков в семейном кругу и лакомиться разноцветными шариками из рисовой муки, отваренными в подливке. Дунчжи — один из важнейших праздников в годовом цикле.

День святого Томаса — Нидерланды, Финляндия, Гватемала. Раньше католическая церковь отмечала День памяти святого апостола Томаса (или Фомы) 21 декабря. Со временем дату перенесли на 3 июля, но в народе сохранилась традиция праздника. В Финляндии уже начинают отмечать Рождество, в Нидерландах ученики в последний учебный день стараются прийти в школу пораньше и получить хорошие оценки, а в Гватемале проходят яркие театрализованные шествия с салютами.

Религиозные праздники 21 декабря

  • День памяти мученицы Анфисы Римской

Мученица Анфиса жила в V веке. Известно, что она родилась в знатной семье, вышла замуж за римского сановника, отличалась добрым сердцем и острым умом. Святая Анфиса приняла крещение от святителя Амвросия Медиоланского. Однажды жена градоначальника Сунильда предложила ей принять арианское крещение (арианство — учение в христианстве, признанное ересью) и тем самым отречься от единства Бога-отца и Сына Божия. Святая Анфиса ответила отказом. За приверженность вере мученицу осудили по ложному обвинению, подвергли пыткам и сожжению.

Народные праздники и приметы 21 декабря

  • Анфиса Рукодельница

В этот день на Руси вспоминали святую Анфису Римскую, пострадавшую за Христа. В народе праздник получил название Анфиса Рукодельница. Молодым девушкам полагалось садиться за прялку и шитье. Считалось, что чем краше будет женская работа, тем удачливей сложится год. Вышивая одежду, ее наполняли символами-оберегами. Солнце и птицы обещали счастье, достаток и плодородие, фигуры оленей, львов и лошадей — благополучие. При этом заниматься рукоделием следовало в одиночестве — чтобы уберечься от сглаза.

Еще одна традиция предписывала встречать 21 декабря в чисто убранном доме, в хорошем настроении и с улыбкой на лице.

  • Приметы

Тихий, морозный день — к снежной зиме.

Снегопад — к дождливому лету.

Под крышей спрятались синицы — к сильной метели.

Облака на небе длинные, в виде полос — жди потепления.

Какие исторические события произошли 21 декабря

  • 1898 год — французские химики Пьер и Мари Кюри открыли радий.
  • 1899 год — в России вышел первый номер журнала «Огонек».
  • 1913 год — в нью-йоркской газете New York World опубликован первый в истории кроссворд.
  • 1925 год — в Москве состоялась премьера фильма «Броненосец «Потемкин»», снятого Сергеем Эйзенштейном. Картину не раз признавали одним из лучших фильмов всех времен и народов по оценкам критиков и зрителей.
  • 1937 год — на экраны вышел полнометражный мультфильм Уолта Диснея «Белоснежка и семь гномов»

close
Walt Disney


.
  • 1968 год — США осуществили успешный запуск космического корабля «Аполлон-8». Начался первый пилотируемый полет вокруг Луны.
  • 1984 год — СССР запустил межпланетную станцию «Вега-2» для исследования планет Солнечной системы.

Дни рождения и юбилеи 21 декабря

  • В 1639 году родился Жан-Батист Расин — французский драматург, автор трагедий «Андромаха», «Британик», «Ифигения», «Федра».
  • В 1773 году родился Роберт Броун — британский ботаник, открывший «броуновское движение».
  • В 1896 году родился Константин Рокоссовский — советский военачальник, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.

close

Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский на охоте, 1960-е годы

Минобороны России

  • В 1900 году родился Всеволод Вишневский — советский писатель, киносценарист, драматург, журналист, военный корреспондент.
  • В 1904 году родился Петр Кошевой — маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.
  • В 1925 году родилась Ольга Аросева — актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
  • В 1935 году родился Фил Донахью — американский журналист, телеведущий, режиссер.
  • В 1937 родился Виктор Геращенко — советский и российский экономист и банкир, который четырежды возглавлял главный банк страны.
  • В 1947 году родился Пако де Лусия — испанский гитарист-виртуоз, один из самых знаменитых гитаристов фламенко.

Кто отмечает дни рождения

  • 88 лет исполняется Джейн Фонде — американской актрисе, продюсеру, обладательнице двух «Оскаров» и других наград.
  • 81 год исполняется Юрию Беляеву — советскому и российскому писателю, ученому.
  • 77 лет исполняется Сэмюэлю Джексону — американскому актеру кино и телевидения, продюсеру.
  • 65 лет исполняется Алексею Рыбину — российскому гитаристу, участнику первого состава рок-группы «Кино», журналисту.
  • 62 года исполняется Дмитрию Рогозину — российскому политику, государственному деятелю, гендиректору госкорпорации «Роскосмос» с 2018 по 2022 г.
  • 59 лет исполняется Киферу Сазерленду — канадскому актеру, продюсеру.

close

Кифер Сазерленд

IMAGO/Steve Vas/IMAGO/Future Image/Global Look Press

