Глава национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард опровергла сообщения западных СМИ о том, что подведомственные ей структуры верят в якобы стремление России завоевать Европу. Об этом директор ведомства написала в социальной сети X.

«Ястребы из глубинного государства и их пропагандистские СМИ вновь пытаются подорвать усилия президента (США Дональда – прим. ред.) Трампа по достижению мира на Украине — на самом деле, и в Европе, — делая ложные утверждения, что «разведывательное сообщество США» якобы разделяет и поддерживает точку зрения ЕС и НАТО о том, что целью России является вторжение и завоевание Европы», — заявила Габбард.

До этого американские СМИ сообщили о том, что, согласно данным американской разведки, президент России Владимир Путин имеет планы по «захвату всей Украины и стран Балтии». Это утверждение подтверждалось со стороны журналистов, в частности, заявлениями лидеров прибалтийских стран. Также журналисты писали о том, что российский лидер якобы хочет захватить европейскую часть бывшего СССР.

Во время передачи «Итоги года» Путин пообещал не начинать новых СВО, если Россию «будут уважать». Он также заверил, что Российская Федерация не планирует воевать с НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявлял, что восстановление Советского Союза «невозможно и бессмысленно».