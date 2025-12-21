На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Под Владивостоком на видео сняли жесткое ДТП с фурой и Mitsubishi Colt

Mash: фура вылетела с объездной во Владивостоке из-за гололеда
В Приморье фура вылетела с проезжей части после столкновения с Mitsubishi Colt. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«На кадрах — момент ДТП с фурой на объездной во Владивостоке. Предварительно, 26-летний мужчина ехал на Mitsubishi Colt со стороны полуострова Де-Фриз в микрорайон Снеговая Падь — не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Volvo. Водитель легковушки получил травмы — он в больнице», — говорится в публикации.

Видеорегистратор грузовика запечатлел инцидент. На кадрах видно, как иномарка врезается в дорожное ограждения, после – сталкивается с Volvo, который от удара влетает в отбойник. По данным канала, в момент ДТП большегруз пробил леерное ограждение и выехал за пределы дороги. Причиной произошедшего стал гололед.

До этого в Омской области столкнулись пассажирский автобус и большегрузы. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент.

Ранее последние секунды жизни водителя Lada и его возлюбленной попали на видео.

