На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Северной Корее раскритиковали Японию из-за Украины

ЦТАК: Япония использует кризис на Украине для продвижения курса на милитаризацию
close
Reuters

Япония сегодня использует конфликт на Украине для продвижения курса на милитаризацию. Об этом говорится в заявлении для прессы директора Института японских исследований министерства иностранных дел КНДР, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В документе утверждается, что текущее правительство Японии предпринимает более опасные военные шаги, чем предыдущие кабинеты. В КНДР обвинили Токио в том, что он последовательно превращает всю страну в военную державу.

В Пхеньяне также сообщили о наращивании потенциала превентивного удара, смягчении ограничений на экспорт вооружений и пересмотре «трех неядерных принципов». В Северной Корее расценили это как признак наличия замысла ядерного вооружения.

В ноябре премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о желании лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы попытаться построить новые плодотворные отношения.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами