ЦТАК: Япония использует кризис на Украине для продвижения курса на милитаризацию

Япония сегодня использует конфликт на Украине для продвижения курса на милитаризацию. Об этом говорится в заявлении для прессы директора Института японских исследований министерства иностранных дел КНДР, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В документе утверждается, что текущее правительство Японии предпринимает более опасные военные шаги, чем предыдущие кабинеты. В КНДР обвинили Токио в том, что он последовательно превращает всю страну в военную державу.

В Пхеньяне также сообщили о наращивании потенциала превентивного удара, смягчении ограничений на экспорт вооружений и пересмотре «трех неядерных принципов». В Северной Корее расценили это как признак наличия замысла ядерного вооружения.

В ноябре премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о желании лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы попытаться построить новые плодотворные отношения.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном.