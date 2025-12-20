«Никуда не делся». Ермак каждый день общается с Зеленским после отставки

Экс-глава офиса украинского президента Андрей Ермак, уволенный на фоне коррупционного скандала, общается с Владимиром Зеленским практически каждый вечер, сообщает «Зеркало недели». Ермака часто видят в президентской резиденции в Конча-Заспе, он «постоянно на телефоне» с украинским лидером. Журналистка ZDF сравнила бывшего главу офиса с Григорием Распутиным.

Бывший глава офиса украинского президента Андрей Ермак «никуда не делся» и каждый вечер общается с Владимиром Зеленским в его резиденции в Конча-Заспе, пишет украинское издание «Зеркало недели».

В последнее время у Зеленского чаще стали бывать глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, премьер-министр Юлия Свириденко, первый вице-премьер Михаил Федоров, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и другие, но Ермака по-прежнему «никто не спешит списывать со счетов».

«Ермак никуда не делся. Он просто больше не сидит в офисе и не управляет процессами в режиме 24/7. Но он постоянно на телефоне, а по вечерам — у президента дома за забором в Конча-Заспе», — говорится в материале газеты.

Отмечается также, что Зеленский готов руководить своим офисом напрямую, оставив ему исключительно технические функции, а аналитический блок перераспределить между существующими структурами, включая аппарат Совета нацбезопасности и обороны.

По словам источников «Зеркала», замглавы офиса президента Виктор Микита давно мог предоставить Зеленскому список кандидатов на пост главы, но он этого не делает и сохраняет тесные контакты с вице-премьером по вопросам восстановления Украины Алексеем Кулебой.

«Зеленский пребывает в иллюзии, что выстроенную Ермаком конструкцию можно удержать, ничего в ней не меняя.

Однако эта стабильность может разрушиться в любой момент», — говорится в материале.

16 декабря Ермака заметили у входа в резиденцию Зеленского. Как писала «Украинская правда», президент Украины возобновил телефонное общение с экс-главой офиса на прошлой неделе.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины подполковник Василий Прозоров выразил уверенность, что Ермак может ради собственной безопасности и спокойной жизни сдать все свое окружение, иначе шансов выжить у него будет очень мало. Прозоров считает, что Ермак представляет большую ценность и для Республиканской партии США в преддверии предстоящих выборов в конгресс, так как может сообщить обо всех незаконных действиях с участием демократов.

Дело о коррупции

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского. Через две с лишним недели Ермак ушел в отставку на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Как сообщила газета «Украинская правда», реакция Ермака на просьбу написать заявление об отставке «была бурной». По данным издания, он устроил Зеленскому «форменную получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями».

«Ермак до последнего не верил, что Первый [Зеленский] его снимет. Еще и так — поставив перед фактом. Говорят, его больше всего вывело из себя именно это, что президент его покинул», — говорит источник издания.

После отставки Ермак заявил, что отправится на фронт. «Меня опозорили, и мое достоинство не было защищено, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблемы Зеленскому; я отправляюсь на фронт. Меня возмущает грязь, вылитая на меня, и еще больше возмущает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду», — заявил он.

1 декабря стало известно, что Ермаку запретили покидать страну. Письмо об этом получили украинские пограничники.

«Распутин во дворце»

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире немецкого телеканала ZDF заявил, что коррупционный скандал подорвал доверие к власти Зеленского как внутри Украины, так и со стороны международных партнеров.

«Самое важное в жизни вообще — это доверие. Доверие наших международных партнеров к Украине. Доверие нашего народа к центральной власти. И такие скандалы, к сожалению, разрушают доверие», — сказал Кличко.

Военный репортер канала ZDF Катрин Айгендорф сравнила Ермака с Григорием Распутиным.

«Мы всегда называли его Распутиным в президентском дворце. И, думаю, именно так его и следует воспринимать.

И я считаю, что Зеленский расстался с ним только сейчас потому, что было оказано массивное давление — это мои предположения — со стороны силовых структур на Украине, со стороны спецслужб и военных, чтобы наконец избавиться от этого человека. И лишь под этим мощным давлением он был готов пойти на такой шаг. Это плохой знак для Зеленского. Это плохой знак для демократии на Украине», — подчеркнула Айгендорф.