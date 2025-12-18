Россияне готовы потратить на новогодних распродажах около 15 тыс. рублей

Подавляющее большинство россиян (80%) совершают покупки во время праздничных акций. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками «Авито».

Эксперты компании опросили 10 тыс. респондентов и выяснили, как они относятся к новогодним распродажам, что и как на них покупают.

Исследование показало, что средний бюджет россиян на праздничные акции составляет около 15 тыс. рублей. При этом мужчины планируют тратить на треть больше, чем женщины. В то же время более половины респондентов (52%) стремятся уложиться в 10 тыс. рублей, 27% готовы потратить до 20 тыс., а 20% — еще больше.

Аналитики компании подчеркнули, что новогодние распродажи уже стали устойчивой частью потребительской культуры у жителей России. На сегодняшний день 82% опрошенных хотя бы изредка делают во время распродаж покупки для себя и близких. Каждый четвертый (28%) специально ждет скидок, чтобы выбрать подарки — особенно это характерно для молодежи 18–24 лет (39%).

При этом почти половина (47%) тех, кто пользуется акциям для покупки подарков, отмечают, что за последние три года стали делать это заметно чаще. Однако большинство подходит к покупкам рационально: 42% тщательно изучают все доступные предложения, избегая импульсивных решений, а еще четверть респондентов (25%) заранее составляют списки необходимых покупок. Среди молодежи 18-24 лет таких — 34%.

Так, в основном россияне приобретают то, что нужно в данный момент (43%), или то, на что давно копили (21%). Лишь 5% респондентов покупают «все подряд ради скидки».

Кроме того, эксперты «Авито» выяснили и предпочтения в выборе товаров у россиян к новогодним праздникам. Так, чаще всего россияне выбирают косметику и парфюмерию — 40%. На втором месте — товары для дома и ремонта (34%), на третьем — электроника и гаджеты (32%). Последнее особенно популярно среди мужчин (47%).

В свою очередь, женщины чаще покупают одежду (35%), детские товары (30%), аксессуары (28%) и товары для творчества (27%). Почти каждая четвертая (23%) выбирает нарядную одежду к корпоративам и празднованию Нового года.

Кроме того, 15% респондентов целенаправленно ищут на распродажах вещи для весенне-летнего сезона — от одежды до спортивного инвентаря. Еще 48% делают такие покупки от случая к случаю, если видят выгодное предложение.