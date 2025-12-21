Последние секунды жизни водителя Lada и его возлюбленной попали на видео

В Вологде на видео сняли, как 18-летний водитель разбился в серьезном ДТП

В Вологде Honda влетела в Lada на перекрестке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Lada столкнулась с Honda, которой управлял 28-летний мужчина. Он пересек перекресток Предтеченской и Козленской на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с автомобилем молодых людей», - говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как иномарка на скорости врезается в Lada, автомобили отбрасывает в сторону, а их детали разлетаются на проезжей части.

По данным канала, в результате произошедшего 18-летний водитель Lada и его 17-летняя возлюбленная получили травмы, несовместимые с жизнью. Пострадал водитель иномарки, прибывшие медики госпитализировали мужчину. Правоохранители установили, что в момент столкновения водитель Honda находился в состоянии опьянения, поэтому пытался уйти от сотрудников ДПС. Гаишники задержали нарушителя и доставили в отдел.

