В Курганской области могут временно отключить радио и интернет

В Курганской области в связи с проведением плановых работ возможно кратковременное отключение телевидения и радио с 22 по 28 декабря. Об этом говорится на официальном сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Уточняется, что ограничения сигнала ожидаются с 8:00 до 15:00 (мск).

«Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями», — сказали в РТРС.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть принесла свои извинения за возможные неудобства.

19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что ограничения мобильной связи в РФ призваны минимизировать опасность при атаках беспилотников. По его словам, проблема использования Украиной интернета при ударах БПЛА будет решаться, в том числе переходом на отечественное программное обеспечение.

Ранее россиян предупредили о возможном перегрузе сети в Новый год.