В Туле отменили концерт Ларисы Долиной

РИА Новости: концерт Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа»
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Концерт певицы Ларисы Долиной в Туле, который должен был состояться 4 января 2026 года, отменили. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на директора компании-организатора Владислава Серенко.

«Концерт отменен в связи с нездоровым ажиотажем вокруг имени артистки», — сказал он.

Сначала продажа билетов на мероприятие была остановлена, а затем последовала официальная отмена. На концерт успели продать 380 билетов.

До этого Долина пропала из списка артистов, которые должны выступить на концерте, посвященном Людмиле Гурченко. Концерт к 90-летию Гурченко должен был состояться 18 декабря.

Лариса Долина столкнулась с массовым хейтом и отменой новогодних концертов из-за скандала с московской квартирой, которую продала под влиянием мошенников. Недвижимость купила Полина Лурье, но певица через суд потребовала аннулировать сделку.

Лурье была вынуждена через Верховный суд добиваться возвращения права собственности на квартиру, а сам прецедент запустил целую волну отмены сделок, в результате чего жертвами стали добросовестные покупатели. После этого в СМИ начали появляться сообщения о том, что Долина якобы столкнулась с отменами своих выступлений и сдачей билетов на шоу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали последствия решения по делу Долиной.

