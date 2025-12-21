На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пани Моника. 100 лет со дня рождения Ольги Аросевой

Будущая народная артистка России Ольга Аросева родилась 21 декабря 1925 года в Москве в семье дипломата. Детство она провела в Париже, Стокгольме и Праге. В 1933-м семья Аросевых вернулась на родину, а в 1937-м отца Ольги арестовали из-за доноса и через год расстреляли. Его дети стали «дочерьми врага народа», однако им позволили остаться в столице.

Аросева поступила в цирковое училище, но не окончила его и перевелась в театральное, обучение в котором тоже не завершила, получив место в труппе Ленинградского театра комедии﻿.

В 1950-м Аросеву приняли в Московский театр Сатиры, где она проработала более полувека. На этой сцене артистка сыграла множество ролей — в спектаклях «Пролитая чаша», «Господин Дюруа», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Горе от ума», «Самоубийца», «Вишневый сад», «Молчи, грусть, молчи» и в других.

Первым успехом Аросевой в кино стала роль Любы в комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Ради нее актрисе пришлось пройти курсы управления троллейбусом, после чего она шутила, что это ее единственное законченное образование. Всего на счету Аросевой более 40 ролей, среди которых работы в комедиях «Старики-разбойники» и «Невероятные приключения итальянцев в России», а также роль пани Моники в телевизионном кабаре «Кабачок «13 стульев».

Еще одна грань творчества Аросевой — это работа в мультипликации. Ее голосом говорила Баба Яга из серии олимпийских мультфильмов «Баба Яга против» и госпожа Беладонна из «Приключений поросенка Фунтика».

Аросева скончалась в 87 лет после тяжелой и продолжительной болезни.

Жизнь и карьера артистки — в галерее «Газеты.Ru».

