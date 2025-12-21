«Не надо вести себя, как истеричка»: Губерниев о Большунове

Комментатор Губерниев о Большунове: не надо вести себя, как истеричка

Российский комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике поведение лыжника Александра Большунова, в резкой форме отказавшего журналисту в интервью. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Большунов — великий чемпион, выдающийся лыжник XXI века, мы уважаем его заслуги. Но не надо вести себя, как истеричка. Что это за ерунда? Странная история. Он нервничает и понимает, что что‑то идёт не так. Сейчас опять поднимется вой по поводу травли и всего остального. Но это ерунда полная», — заявил он.

20 декабря Большунов отказал журналисту в интервью со словами «к нормальным буду подходить».

29 ноября Большунов столкнулся с Александром Бакуровым в полуфинале мужского спринта на первом этапе Кубка России. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов принес Бакурову свои извинения, однако также обвинил соперника в симуляции травмы. Наказание Большунова за эпизод состояло в том, что он не мог выходить на старт до того, как не восстановится сам Бакуров. В итоге оба лыжника впервые появились на гонке после инцидента 7 декабря.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее биатлонистка Кристина Резцова заявила, что Большунов ни с кем не здоровается.