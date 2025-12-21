Лукашенко 21—22 декабря совершит визит в Санкт-Петербург

Лукашенко 21—22 декабря посетит саммит ЕАЭС в Петербурге и встретится с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит визит в Санкт-Петербург 21—22 декабря. Об этом сообщает агентство БелТА.

В Петербурге белорусский лидер встретится с президентом России Владимиром Путиным и примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС).

На повестке переговоров лидеров РФ и Белоруссии – обсуждение ключевых вопросов двустороннего сотрудничества и региональной повестки.

До этого в пресс-службе Кремля заявили, что 21–22 декабря Владимир Путин будет работать в Санкт-Петербурге.

На 22 декабря в Санкт-Петербурге по инициативе Путина запланирована ежегодная неформальная встреча лидеров государств СНГ. В ее рамках президент России намерен провести и двусторонние переговоры с рядом зарубежных лидеров.

Кроме того, как ранее сообщалось, глава государства планировал проинформировать коллег по СНГ о результатах контактов с представителями США по украинской тематике, а также предложить гостям культурную программу, связанную с историей и традициями народов бывшего СССР. В Кремле отмечали, что во время таких встреч Путин традиционно знакомит лидеров СНГ с примечательными местами Санкт-Петербурга и его окрестностей.

