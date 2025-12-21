Зеленский поддержал идею о трехсторонней встрече с США и РФ. Военная операция, день 1397-й

Украина пытается помешать мирным переговорам по урегулированию конфликта, атакуя торговые суда в Черном море, заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
🔴 Мирная жительница получила ранения в Горловке в ДНР в результате атаки украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
Австрийская дипмиссия в Москве обещала выдавать россиянам мультивизы до одного года при выполнении некоторых условий, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов. Речь идет о наличии у заявителя уже выданной годовой визы или трех однократных виз в течение двух последних лет.
В Херсонской области за 2025 год от украинских обстрелов погибло 133 человека, из которых трое были несовершеннолетними, всего пострадало 603 мирных жителя, среди них — 16 детей, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.
Испания в последние годы усиливает военно-политическую поддержку Украины, действуя в русле антироссийской линии Евросоюза и НАТО, при этом такая политика противоречит национальным интересам страны и мнению большинства испанцев, заявил посол России в Мадриде Юрий Клименко.
Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал конструктивными переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Украина не против предложения США о трехсторонней встрече с РФ, сообщил президент Владимир Зеленский.
Директор национальной разведки США Тулси Габбард назвала пропагандистской статью Reuters о планах России захватить всю Украину.
Группу россиян удалось вернуть в Россию, а на Украину вернулись несколько человек, которые не могли выехать из Херсонской области, сообщила «РИА Новости» российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили три беспилотника над Волгоградской и Ростовской областями — Минобороны РФ