Политика

Зеленский поддержал идею о трехсторонней встрече с США и РФ. Военная операция, день 1397-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1397-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости
Средства ПВО за ночь сбили три беспилотника над Волгоградской и Ростовской областями. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал конструктивными переговоры со спецпредставителем Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не против проведения трехсторонней встречи с Москвой и Вашингтоном. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
9:50

9:31

Украина пытается помешать мирным переговорам по урегулированию конфликта, атакуя торговые суда в Черном море, заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

9:24

🔴 Мирная жительница получила ранения в Горловке в ДНР в результате атаки украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.

9:02

Австрийская дипмиссия в Москве обещала выдавать россиянам мультивизы до одного года при выполнении некоторых условий, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов. Речь идет о наличии у заявителя уже выданной годовой визы или трех однократных виз в течение двух последних лет.

8:47

В Херсонской области за 2025 год от украинских обстрелов погибло 133 человека, из которых трое были несовершеннолетними, всего пострадало 603 мирных жителя, среди них — 16 детей, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.

8:33

Испания в последние годы усиливает военно-политическую поддержку Украины, действуя в русле антироссийской линии Евросоюза и НАТО, при этом такая политика противоречит национальным интересам страны и мнению большинства испанцев, заявил посол России в Мадриде Юрий Клименко.

8:20

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал конструктивными переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

8:17

Украина не против предложения США о трехсторонней встрече с РФ, сообщил президент Владимир Зеленский.

8:13

Директор национальной разведки США Тулси Габбард назвала пропагандистской статью Reuters о планах России захватить всю Украину.

8:09

Группу россиян удалось вернуть в Россию, а на Украину вернулись несколько человек, которые не могли выехать из Херсонской области, сообщила «РИА Новости» российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили три беспилотника над Волгоградской и Ростовской областями — Минобороны РФ

8:01

Сегодня 1397-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

