Кремль сообщил о готовности Путина вести диалог с Макроном

Песков: Путин готов возобновить контакт с Макроном
Global Look Press/РИА Новости

Президент России Владимир Путин готов вести диалог с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом РИА Новости заявил помощник президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, возможный диалог должен стать не чтением нотаций друг другу, а попыткой понять позиции обеих сторон.

«Путин всегда готов объяснять свои позиции, объяснять своим собеседникам детально, искренне и последовательно», — сказал Песков.

19 декабря Макрон заявил, что для Европы может стать полезным возобновление диалога с главой России Владимиром Путиным. Его процитировало Le Figaro.

Французский лидер выступил с таким заявлением после того, как страны Евросоюза договорились о выделении Украине €90 млрд. По его мнению, в ближайшие недели европейским государствам необходимо найти способы и форматы для перезапуска полноценного диалога с Россией.

Макрон подчеркнул, что такие контакты должны вестись организованно, согласованно между странами ЕС и в условиях полной прозрачности. Он отметил, что восстановление диалога отвечает интересам как Франции, так и других европейских государств.

Ранее в ФРГ опубликовали расшифровку разговора лидеров ЕС с Зеленским о недоверии США.

