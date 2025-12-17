На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ozon интегрировался с реестром Росздравнадзора для проверки медизделий

Ozon ввел двухэтапную проверку карточек медизделий на маркетплейсе
true
true
true
close
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Ozon запустил прямую интеграцию с реестром Росздравнадзора для автоматической проверки регистрационных удостоверений медицинских изделий при размещении товаров на маркетплейсе, сообщает пресс-служба компании.

Теперь при создании карточки продавцы обязаны загрузить действующее регистрационное удостоверение. Без него публикация невозможна. Проверке подлежат более 30 видов изделий — от тонометров и ингаляторов до слуховых аппаратов.

Ранее Ozon сам анализировал корректность документов и сверял список товаров на основе государственных реестров. Теперь система работает по двухэтапной схеме: сначала модерация внутри платформы, затем автоматическая верификация в реестре Росздравнадзора. Товар появляется на витрине только после подтверждения регистрации с прямой ссылкой на реестр.

Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти компании Ozon Дмитрий Ким рассказал, что модерацию на платформе проходит более 12 млн карточек товара в день.

«Медицинским товарам нужен особый контроль — от их качества напрямую зависит здоровье людей. Интеграция с реестром Росздравнадзора гарантирует, что покупатель приобретает сертифицированные изделия. Это важный шаг, который мы делаем в рамках Меморандума о добросовестных практиках и для соблюдения закона о платформенной экономике — он вступит в силу в 2026 году», — сказал он.

В Росздравнадзоре подчеркнули, что сотрудничество с маркетплейсами позволит верифицировать широкую номенклатуру медицинских изделий, а также сформирует «прозрачную и безопасную систему в сфере интернет-торговли медизделиями».

По данным министерства, в 2025 году в результате совместной работы было заблокировано 500 тыс. карточек с неподтвержденной регистрацией. Новый уровень сотрудничества позволит значительно снизить риски продажи некачественных и опасных медицинских товаров на официальных площадках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами