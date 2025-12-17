Ozon интегрировался с реестром Росздравнадзора для проверки медизделий

Ozon запустил прямую интеграцию с реестром Росздравнадзора для автоматической проверки регистрационных удостоверений медицинских изделий при размещении товаров на маркетплейсе, сообщает пресс-служба компании.

Теперь при создании карточки продавцы обязаны загрузить действующее регистрационное удостоверение. Без него публикация невозможна. Проверке подлежат более 30 видов изделий — от тонометров и ингаляторов до слуховых аппаратов.

Ранее Ozon сам анализировал корректность документов и сверял список товаров на основе государственных реестров. Теперь система работает по двухэтапной схеме: сначала модерация внутри платформы, затем автоматическая верификация в реестре Росздравнадзора. Товар появляется на витрине только после подтверждения регистрации с прямой ссылкой на реестр.

Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти компании Ozon Дмитрий Ким рассказал, что модерацию на платформе проходит более 12 млн карточек товара в день.

«Медицинским товарам нужен особый контроль — от их качества напрямую зависит здоровье людей. Интеграция с реестром Росздравнадзора гарантирует, что покупатель приобретает сертифицированные изделия. Это важный шаг, который мы делаем в рамках Меморандума о добросовестных практиках и для соблюдения закона о платформенной экономике — он вступит в силу в 2026 году», — сказал он.

В Росздравнадзоре подчеркнули, что сотрудничество с маркетплейсами позволит верифицировать широкую номенклатуру медицинских изделий, а также сформирует «прозрачную и безопасную систему в сфере интернет-торговли медизделиями».

По данным министерства, в 2025 году в результате совместной работы было заблокировано 500 тыс. карточек с неподтвержденной регистрацией. Новый уровень сотрудничества позволит значительно снизить риски продажи некачественных и опасных медицинских товаров на официальных площадках.