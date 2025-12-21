На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо неожиданное последствие финансовых проблем Британии

Guardian: Британия сократила расходы на антироссийскую деятельность на Балканах
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Действия премьер-министра Великобритании Кира Стармера по сокращению зарубежной помощи привели к тому, что финансирование мер по противодействию российской угрозе на Западных Балканах уменьшилось на 40%. Об этом пишет газета The Guardian.

По информации издания, финансирование региона Западных Балкан, включающего Албанию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Северную Македонию и Сербию, сократилось с £50 млн в 2024 году до £24 млн в 2025-2026 годах. В прошлом году деньги были частично использованы «для противодействия кибератакам в регионе, а также для укрепления демократических институтов и независимых СМИ», пишет The Guardian.

Журналисты предполагают, что сокращение финансирования «является следствием политики Стермера по уменьшению помощи развитию стран с низким и средним уровнем дохода».

«Финансовый 2025-2026 год является первым в рамках объявленного правительством постепенного перехода к сокращению официальной помощи развитию таких стран с 0,5% до 0,3% валового национального дохода к 2027 году», — пишет издание.

Представитель британского правительство отметил, что «цифры в отчете представляют собой лишь часть общих инвестиций Великобритании в Западные Балканы по вопросам организованной преступности и враждебной деятельности государств». По его словам, «вполне естественно, что решения о расходах со временем меняются».

В 2025 году СМИ неоднократно писали о финансовых проблемах Великобритании. В конце августа профессор Кембриджского университета Яджит Чадха в интервью The Daily Telegraph отмечал, что страна может быть вынуждена обратиться за экстренным кредитом к Международному валютному фонду (МВФ) из-за растущих экономических проблем. А именно в стране растет госдолг, наблюдается инфляция, а также замедляется рост экономики.

В ноябре СМИ сообщали, что показатель государственного долга Великобритании за последние 20 лет вырос в три раза и достиг £2,9 трлн (около $3,8 трлн), что составляет практически 100% валового внутреннего продукта (ВВП).

Ранее Британия подготовила план отправки войск на Украину.

