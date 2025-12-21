На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Украины эвакуируют жителей приграничной территории в Сумской области

В Сумской области идет эвакуация жителей с приграничья из-за продвижения ВС РФ
Sergei Grits/AP

Власти Украины начали усиленную эвакуацию жителей Краснопольского района Сумской области, где, по данным местных СМИ, Вооруженные силы России перешли границу села Грабовского, расположенного у российско-украинской границы. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров.

«Сегодня из Краснопольской общины бронированным транспортом эвакуировали часть жителей, которые ранее отказывались от эвакуации», — отметил он.

По его словам, все вывезенные люди были доставлены в транзитный центр. Григоров отметил, что наступление российской армии вынуждает власти принимать такое решение.

18 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что под контроль России перешли 18 населенных пунктов в Сумской области. Глава генштаба отметил, что после освобождения Курской области от оккупации украинской армии ВС России стали создавать полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины.

Герасимов также сообщил, что ВС России взяли под контроль город Волчанск в Харьковской области.

Ранее в Конотопе Сумской области мобилизовали почти всех водителей.

