В Кремле рассказали о планах Путина на встречу с крупным бизнесом

Песков: Путин на следующей неделе может встретиться с крупным бизнесом
Roman Naumov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на следующей неделе может встретиться с представителями крупного бизнеса. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передают журналисты кремлевского пула в Telegram-канале.

«Кремль своевременно проинформирует о встрече», — заявил он.

8 декабря глава государства анонсировал, что встретится с российским бизнесом в конце года.

Незадолго до этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил о возможной традиционной встрече Путина с представителями крупного российского бизнеса 24 декабря.

2 декабря президент выступил на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!». В ходе мероприятия он заявил, что в РФ необходимо создать единую систему сопровождения инвестиций на базе корпорации ВТБ с участием министерства экономического развития. По словам президента, в случае с иностранными инвестициями может быть полезен федеральный взгляд на то, где зарубежным партнерам лучше реализовать тот или иной проект и какие для этого использовать федеральные меры поддержки.

Ранее Путин заявил, что повышение налогов не создаст проблем производственному бизнесу.

