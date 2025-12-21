Конфликт с Россией нужен Евросоюзу для того, чтобы скрыть свои экономические проблемы. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive сказал британский дипломат в отставке Аластер Крук.

«Европейцы настроены крайне серьезно и желают, чтобы Россия потерпела унизительное поражение. Скажу прямо — экономическая ситуация в ЕС критическая», — отметил Крук.

По его словам, в ЕС сейчас падает уровень жизни как простых людей, так и представителей элиты. А для военного столкновения с Россией у Евросоюза отсутствуют ресурсы. Поэтому Европе может потребоваться провокация в Балтийском или Черном морях, чтобы втянуть в конфликт США, считает эксперт.

Владимир Путин на прямой линии 19 декабря 2025 года назвал чушью сообщения о желании России атаковать Европу, а также заверил, что Россия не собирается вступать в военное столкновение с НАТО. Также на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ 17 декабря Путин говорил, что европейские политики «руководствуются какими-то сиюминутными личными или групповыми политическими интересами, а только не интересами своих народов».

11 декабря глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о том, что Россия не собирается нападать на Европу и готова зафиксировать это юридически.

Ранее Фон дер Ляйен заявила, что Россия угрожает безопасности Европы.