Девять человек застрелили в баре под Йоханнесбургом

News24: в поселке под Йоханнесбургом застрелили девять человек

В поселке Беккерсдаль под Йоханнесбургом в ЮАР в результате стрельбы погибли девять человек, еще 10 получили ранения. Об этом сообщает портал News24.

По данным журналистов, инцидент произошел в баре KwaNoxolo ранним утром в воскресенье, 21 декабря.

«Группа из примерно 12 человек, передвигавшихся на белом микроавтобусе и серебристом седане, беспорядочно открыла огонь по посетителям заведения. Затем они скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении.

Некоторые жертвы находились внутри бара, другие были застрелены на улице. Кроме того, заместитель начальника полиции провинции Гаутенг генерал-майор Фред Кекана уточнил агентству ENCA, что в числе пострадавших был водитель такси. Причины нападения пока неизвестны.

До этого в США произошла стрельба в Брауновском университете в городе Провиденс. В ходе атаки два человека не выжили, а девять получили ранения. Практически все жертвы — студенты университета. По информации журналистов, семеро из раненых находятся в тяжелом состоянии. После совершения преступления злоумышленник скрылся и находился в розыске.

Ранее волгоградский бизнесмен обстрелял рабочих из-за спора о зарплате.