В США более 130 тыс. потребителей остались без электроэнергии

В Калифорнии свыше 130 тыс. потребителей остались без света из-за аварии

Свыше 130 тыс. потребителей остались без электроэнергии в американском штате Калифорния. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage.

По данным на 4:45 (мск), без света находятся 125 тысяч потребителей в городе Сан-Франциско.

По данным управления пожарной охраны Сан-Франциско, на одной из подстанций коммунальной компании PG&E Corporation произошло возгорание, которое в данный момент пытаются потушить.

Мэр Сан-Франциско Дениэл Лури в социальной сети X заявил, что отключение электроэнергии повлияло на работу общественного транспорта и светофоров. Он призвал жителей города остаться дома, пока электричество не восстановят.

