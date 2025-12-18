«МегаФон» обнулит стоимость безлимитного мобильного интернета на новогодние праздники

«МегаФон» на три дня сделает мобильный интернет для абонентов бесплатным

«МегаФон» обнулит стоимость мобильного интернета в период новогодних праздников, предоставив абонентам возможность бесплатно пользоваться безлимитным трафиком в течение любых трех дней с 22 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Подключение доступно в мобильном приложении оператора или в личном кабинете на сайте компании. Опция распространяется на физических лиц и действует в том числе при нулевом или отрицательном балансе.

Как отмечают в компании, в третьей декаде декабря потребление мобильного интернет-трафика традиционно увеличивается на 3-5% по сравнению со средними показателями. Это связано с активной подготовкой россиян к праздникам.

По данным компании, в новогодние каникулы наибольшую долю в потреблении онлайн-сервисов занимает онлайн-ТВ — 41%. На втором месте — социальные сети с долей 22%, третье место за мессенджерами (18%).

«Мы постоянно анализируем потребление мобильной связи нашими абонентами и видим, что в праздничные дни трафик резко растет, и для оптимизации расходов клиенты часто переключаются между мобильным интернетом и Wi-Fi. Для решения проблемы можно подключить опцию бесплатного мобильного интернета на три дня и отмечать праздники без лишних ограничений», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.