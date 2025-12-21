На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Потомок Чайковского заявил, что молился за Путина и Трампа

Потомок Чайковского признался, что молился за Путина и Трампа во время Анкориджа
1893 Холст, масло. 96 × 74 см Третьяковская галерея, Москва

Потомок русского композитора Петра Чайковского Денис фон Мекк рассказал в интервью РИА Новости, что во время переговоров президентов России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в августе на Аляске молился о ее положительном исходе.

«Когда была эта встреча в августе, я молился, чтобы слово «Анкоридж» вошло как что-то положительное в историю. Слава Богу, так и получилось», — заявил он.

По словам Мекка, в январе он вместе с директором Русского центра на Аляске Анной Верной хотел осуществить просветительский проект о личности и музыке Чайковского в Америке. Для проведения мероприятия был выбран Анкоридж, который является одной из его главных точек. Он добавил, что в тот момент название не было на слуху, но позже все изменилось.

Потомок композитора подчеркнул, что проект важен, поскольку построит культурный мост между Россией и США. Помимо этого, он рассчитан на людей разного возраста и социального положения. Мероприятие ориентировано как на русских, так и на американцев. Гости смогут узнать новые факты про Чайковского, который является важной частью русской культуры.

15 августа президент Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел в Анкоридже, на Аляске, лидеры главным образом обсуждали ситуацию на Украине.

Ранее Чайковского захотели объявить национальным героем США.

