В Совфеде прокомментировали сообщения СМИ о планах России вторгнуться в ЕС

Ложь о том, что Россия собирается вторгнуться в ЕС и захватить части Европы, ранее входившие в СССР, придумана европейскими спецслужбами без участия американцев. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Константин Косачев.

«Информационных «уток» запущено в последние годы столько, что небо для европейских обывателей уже давно в клеточку. Но нынешняя ложь, судя по всему, сооружена если и спецслужбами, то европейскими, без участия американцев, а потому зашкалила», — подчеркнул Косачев.

Сенатор назвал журналистов из Reuters, написавших о планах России вторгнуться в Европу, «провокаторами» и напомнил, что Владимир Путин на прямой линии 19 декабря в очередной раз исключил сценарий нападения России на Европу. Также Косачев привел цитату главы нацразведки США Тулси Габбард, которая опровергла информацию Reuters. Сенатор подчеркнул, что этот сюжет «по-настоящему симптоматичный».

Напомним, что 20 декабря издание Reuters со ссылкой на источники из американской разведки написало, что президент России Владимир Путин якобы собирается «захватить всю Украину и вернуть части Европы, раньше входившие в состав СССР», в том числе страны Балтии.

Однако глава национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард опровергла эту информацию и назвала «ложными» утверждения о том, что «разведывательное сообщество США» якобы поддерживает мнение ЕС и НАТО о желании России вторгнуться и завоевать Европу. Габбард за ее высказывание похвалил спецпредставитель президента России гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Владимир Путин на прямой линии 19 декабря назвал чушью утверждения о планах России напасть на Европу, а также заверил, что Россия не собирается воевать с НАТО.

