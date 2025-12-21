На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде прокомментировали сообщения СМИ о планах России вторгнуться в ЕС

Сенатор Косачев: ложь о вторжении России в ЕС придумана европейцами
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Ложь о том, что Россия собирается вторгнуться в ЕС и захватить части Европы, ранее входившие в СССР, придумана европейскими спецслужбами без участия американцев. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Константин Косачев.

«Информационных «уток» запущено в последние годы столько, что небо для европейских обывателей уже давно в клеточку. Но нынешняя ложь, судя по всему, сооружена если и спецслужбами, то европейскими, без участия американцев, а потому зашкалила», — подчеркнул Косачев.

Сенатор назвал журналистов из Reuters, написавших о планах России вторгнуться в Европу, «провокаторами» и напомнил, что Владимир Путин на прямой линии 19 декабря в очередной раз исключил сценарий нападения России на Европу. Также Косачев привел цитату главы нацразведки США Тулси Габбард, которая опровергла информацию Reuters. Сенатор подчеркнул, что этот сюжет «по-настоящему симптоматичный».

Напомним, что 20 декабря издание Reuters со ссылкой на источники из американской разведки написало, что президент России Владимир Путин якобы собирается «захватить всю Украину и вернуть части Европы, раньше входившие в состав СССР», в том числе страны Балтии.

Однако глава национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард опровергла эту информацию и назвала «ложными» утверждения о том, что «разведывательное сообщество США» якобы поддерживает мнение ЕС и НАТО о желании России вторгнуться и завоевать Европу. Габбард за ее высказывание похвалил спецпредставитель президента России гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Владимир Путин на прямой линии 19 декабря назвал чушью утверждения о планах России напасть на Европу, а также заверил, что Россия не собирается воевать с НАТО.

Ранее Орбан предупредил о последствиях отправки войск ЕС на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами