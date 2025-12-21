На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На севере Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на севере Японии
true
true
true
close
Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано у побережья северо-восточной японской префектуры Аомори. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился в 115 км к востоку от города Аомори, где проживают около 298 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 55 км.

Информации о пострадавших не поступало. Угрозы цунами не было.

18 декабря у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,1. По данным Центрального метеорологического управления острова, толчки зафиксировали в 18 километрах к востоку от уезда Хуалянь.

14 декабря землетрясение магнитудой 4,1 произошло рядом с Севастополем. По информации Единой геофизической службы РАН, толчки зафиксировали в 00:38 в Черном море на 44.53 градуса широты, 33.35 градуса долготы. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в России создали прибор для более точного прогноза землетрясений и извержений вулканов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами