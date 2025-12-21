На севере Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано у побережья северо-восточной японской префектуры Аомори. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился в 115 км к востоку от города Аомори, где проживают около 298 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 55 км.

Информации о пострадавших не поступало. Угрозы цунами не было.

18 декабря у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,1. По данным Центрального метеорологического управления острова, толчки зафиксировали в 18 километрах к востоку от уезда Хуалянь.

14 декабря землетрясение магнитудой 4,1 произошло рядом с Севастополем. По информации Единой геофизической службы РАН, толчки зафиксировали в 00:38 в Черном море на 44.53 градуса широты, 33.35 градуса долготы. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в России создали прибор для более точного прогноза землетрясений и извержений вулканов.