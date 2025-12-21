На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шерпа России рассказала, обсуждался ли на саммите G20 вопрос замороженных активов

Шерпа в G20 Лукаш: замороженные активы России пока не на повестке G20
Виталий Белоусов/РИА Новости

Российская делегация на встрече шерп G20 говорила о замороженных активах, хотя вопрос пока не фигурировал в повестке. Об этом в интервью РИА Новости сообщила заместитель начальника экспертного управления администрации президента РФ, шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

«Пока этот вопрос не фигурирует в повестке сам по себе, но для нас он очень значим. Мы обращали внимание коллег», — заявила она.

Встреча «Группы двадцати» прошла в Вашингтоне 15-16 декабря. Это была первая встреча в рамках стартовавшего американского председательства. Саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.

19 декабря глава Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе сообщил о решении ЕС выдать Украине кредит в размере €90 млрд за счет европейского бюджета, а не замороженных активов РФ, как планировалось ранее.

Как ожидается, эти деньги пойдут на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в ближайшие два года. Украина будет возвращать их только после завершения конфликта с Россией и при условии, если Москва выплатит репарации. При этом Евросоюз, как подчеркнул Кошта, оставил за собой право использовать российские средства для погашения задолженности Киева.

Ранее Путин объяснил, почему ЕС не смог ограбить РФ и конфисковать замороженные активы.

