Отчего образованные люди верят тарологам и гадалкам?

Когда-то был популярен миф о том, что Советский Союз — самая читающая страна в мире. Миф этот был пропагандистским, но слово «пропаганда» тут не означает ничего плохого — просто идеологически окрашенная информация. Зиждился этот миф на данных Госкомстата, в соответствии с которыми только за последнее советское десятилетие в СССР было напечатано 19,5 млрд книг. Звучит впечатляюще. Правда, отсюда нужно вычесть учебники, брошюры, отраслевые сборники, и тогда получится та картина, которую и наблюдали люди в то время: за нужными изданиями все равно стояли в очередях, потому что по показателям «титулов», то есть названий, на душу населения советская книгопечатная отрасль сильно уступала мировым рынкам с высоким разнообразием.

И тем не менее, из этого мифа родилась уверенность в том, что СССР и самая образованная страна. Для этого тоже были свои основания. Во-первых, если много читают — значит, образованные. Во-вторых, поголовная грамотность населения, внедренная еще в довоенный период посредством строительства школ и библиотек, была объективным наблюдаемым фактом.

С этим убеждением, однако, контрастировала истерия поздней перестройки, когда люди дружно поставили перед телевизорами трехлитровые банки с водой — чтоб заряжать от изображения Алана Чумака. Или Анатолия Кашпировского. Эти имена люди до сих пор помнят, они стали элементами популярной культуры и фактами новейшей истории. Если до перестройки все паранормальное было в ведении телепередачи «Очевидное — невероятное» — несколько спекулятивной, но все-таки научно-популярной — то к концу 1980-х люди, рассказывающие о магнитных полях, телекинезе, целительстве, инопланетных технологиях, стали выступать на стадионах.

Но случай советского образованного общества, кинувшегося нести деньги шарлатанам, не уникален. Постсоветское общество оказалось примерно таким же.

В прошлом году спрос на магические атрибуты увеличился на 34% по отношению к году позапрошлому. Популярностью пользуются наборы рун, шаманские бубны, хрустальные шары, и, конечно, карты Таро.

Гадание на последних возведено в науку, а люди, которые этим занимаются, называют себя тарологами — корень «логос» тут и подразумевает научное знание.

Каждый пятый житель России хотя бы раз обращался к тарологам, астрологам, нумерологам или иным духовным практикам. Среди обращавшихся доля людей с высоким доходом достигает 40%. Доля людей с высшим образованием и ученой степенью — 42%.

Все это так или иначе свидетельствует о росте чувства неопределенности в обществе. Как мы видим, времена наступают тревожные, и образованные люди тяготеют к тому, чтобы отставить от себя подальше ответственность за собственную жизнь. Если уж выпали карты с жезлами, пентаклями и кубками, то беспокоиться не о чем. Особенно если в старшем аркане. Или наоборот: нужно начинать беспокоиться и сдавать карты заново в надежде на лучший результат. В любом случае, от человека тут зависит немного, все во власти планет, карт, энергетических полей. Обратите внимание, как стали популярны советы на раскрытие денежных чакр и активацию материального потока.

Люди будто бы с детства знали, что есть причинно-следственная связь. Если ты стараешься и учишься хорошо, ты получаешь оценки, которые позволяют тебе получить аттестат, подготовиться к экзаменам, поступить в институт. Если проявить требуемое прилежание и там, есть шанс стать хорошим специалистом и получить выгодное предложение от работодателя. Если добросовестно подходить к своим обязанностям, можно рассчитывать на достойную зарплату и годовую премию. Я, разумеется, несколько упрощаю и схематизирую этот вектор развития, но именно причинно-следственная связь тут, кажется, прослеживается.

И вот люди знали же об этом — образование есть, книги читаны, опыт имеется — но они почему-то сказали себе: нет, это все понятно, но есть же что-то большее. И пошли к астрологам с нумерологами.

Похожая ситуация на рынке похудения. А похудение — это именно рыночная отрасль, там постоянно появляются самые разные средства и инновации, технологии и подходы. Суть-то одна — поменьше есть и побольше двигаться. Все. И это всем известно, но люди продолжают покупать какие-то особенные курсы, чудо-диеты и волшебные таблетки.

Эзотерика на службе человеческого спокойствия работает примерно так же: человек признает, что причинно-следственная связь его жизни с реальностью просто не может находиться в его руках. В самом деле, человек даже работать пробовал, но не разбогател, не появилось у него тех автомобилей, яхт, вилл и украшений, которые показывают другие в социальных сетях. Значит, необходимо попробовать иной подход — идти к обобщенной гадалке. Она теперь может бить в шаманский бубен или рассказывать о том, в каком доме у вас Юпитер через Козерога и куда именно вложить десять жезлов, какие чакры погнуть, а какие выпрямить, чтобы на карту пришли деньги.

Наверное, это и есть краткий момент блаженства — время между тем, как тебе пообещали, что деньги вот-вот придут, и тем, когда ты понял, что в этот раз денег не будет. Этот сладостный обман, за который уже заплачено. Народная, а точнее, антинародная, мудрость гласит, что 90% игроков в казино бросают игру прямо перед крупным выигрышем. Из этого знания формируется игровая зависимость, заставляющая человека играть снова и снова с ощущением того, что джекпот свалится на него в каждую следующую секунду.

Так и с экономикой внимания в мире, где люди несут миллионы астрологам/тарологам/нумерологам. Нам же показывают красивую жизнь, и мы понимаем, что заработать на такую жизнь невозможно. Нужно выиграть у судьбы тот самый билет. А для выигрыша необходимо снять с себя всякую ответственность. Еще чуть-чуть — и денежные чакры заработают в нужном направлении!

Оказывается, магическое мышление в той или иной степени свойственно всем. Неграмотным — потому что они не умеют мыслить иначе, а образованным — потому что все рациональные аргументы в споре с судьбой и собственной психикой они уже исчерпали. И кто-то на этом, конечно, разбогатеет. Продавцы шаманских бубнов и хрустальных шаров.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.