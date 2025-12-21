Во Владивостоке вспыхнул пожар в центре города

МЧС: во Владивостоке эвакуировали 10 человек из горящего административного здания

Во Владивостоке произошло возгорание в административном здании, из которого спасатели эвакуировали 10 человек. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Приморскому краю.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в воскресенье в 11:56 по местному времени (04:56 мск). Пожарные подразделения прибыли на место происшествия через пять минут после сигнала.

Как уточнили в региональном главке МЧС, к моменту прибытия огнеборцев горели электрические кабели, расположенные на фасаде здания. Звенья газодымозащитной службы с использованием спасательных устройств вывели людей из опасной зоны.

В настоящее время пожарные продолжают тушение возгорания по повышенному, второму рангу сложности. В социальных сетях ранее появились фотографии и видеозаписи пожара в историческом здании в центре Владивостока.

Днем 20 декабря на Первомайской улице в Москве загорелся жилой дом. Пламя распространилось в квартире на 15-м этаже здания. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России, при этом жильцы самостоятельно эвакуировались из помещений. По данным Telegram-канала 112, возгорание могло произойти из-за новогодней гирлянды. Предварительно, никто из людей не пострадал.

Ранее в Тыве вспыхнул крупный пожар в здании «Межегей угля».