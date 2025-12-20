«Ребра разлетелись, сердце задело». В Химках подросток погиб при взрыве

Причиной взрыва в Химках было неосторожное обращение с взрывоопасным предметом

При взрыве в Химках погиб подросток, 51-летняя женщина и еще один школьник ранены. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. По одной из версий, в рюкзаке подростка взорвался регенеративный патрон РП-4 (РП-4-01), предназначенный для комплекса изолирующих противогазов. Юноша погиб на месте. Возбуждено уголовное дело причинении смерти по неосторожности.

Один человек погиб, еще двое пострадали из-за взрыва в Химках, сообщил минздрав Подмосковья.

Как уточняет РЕН ТВ со ссылкой на источник, пострадавшие — это 15-летний подросток и 51-летняя женщина, которая случайно оказалась рядом. Их госпитализировали с тяжелыми ранениями. Состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Женщину с минно-взрывной травмой передней поверхности бедра доставили в Химкинскую областную больницу. Школьника, получившего множественные осколочные ранения лица и плечевой артерии, госпитализировали в ДНКЦ им. Л. М. Рошаля. Его прооперировали, состояние стабилизировалось.

Гибель одного из подростков подтвердила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

Взрыв произошел в Банном переулке в микрорайоне Сходня. На месте инцидента работают оперативные службы, территория оцеплена.

«На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельство произошедшего», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Что произошло?

По словам выжившего при взрыве подростка, он с другом шел по улице, «когда под ногами что-то сдетонировало», пишет Mash. По одной из версий, его товарищ пнул самодельное взрывное устройство.

По другой, устройство находилось в рюкзаке подростка, пишет Telegram-канал Baza. Речь идет о регенеративном патроне РП-4 (РП-4-01), предназначенном для комплекса изолирующих противогазов.

Областное управление МВД сообщает, что причиной трагедии стало неосторожное обращение с «взрывоопасным предметом бытового назначения». СКР отмечает, что произошел «взрыв пиротехнического устройства».

По данным Baza, в этот вечер в Химках происходила сходка диггеров, собралось около 50 человек. Один из участвовавших в ней юношей положил в рюкзак уже активированную бомбу, которую не успел взорвать, и направился домой с товарищами. Взрыв раздался неожиданно, из портфеля повалил дым и появился резкий запах гари. После взрыва погибший юноша лежал лицом вниз, его спина обгорела. К подростку боялись подходить, потому что думали, что могут взорваться еще какие-то устройства.

Осколки пробили мальчику спину и попали в сердце, пишет канал «Кровавая барыня».

«Ребра разлетелись, сердце задело», — рассказал каналу один из подростков.

Школьник вызвал скорую и 112. Первыми на место приехали пожарные.

По словам мальчика, некоторые несовершеннолетние, находившиеся рядом в момент взрыва, «были пьяные». «Я решаюсь зажечь первый «Корсар», зажигаю, кидаю и слышу большой взрыв, меня оглушило. Там тип горел, я видел. Я сначала ногами пытался его потушить, но потом перестал, думал, ему больно. Шапкой пытался потушить», — вспоминает он.

По словам очевидцев, которые приводит Baza, ранее на сходках уже поджигали регенеративные патроны, и несколько раз они взрывались с задержкой, но в предыдущие разы жертв не было.

Свидетели происшествия рассказали, что взрыв был «гигантским», и поначалу окружающим показалось, что прилетел дрон. Один из очевидцев сообщил Осторожно Media, что подростки носили петарды в рюкзаках.

«Когда я ходил возле пожарки, то видел там рюкзаки, все в крови. Не для учебников, они в них носят петарды», — рассказал подросток.

По данным SHOT, погибший и пострадавший подростки состояли в сообществе диггеров, часто ходили в походы, находили и разбирали разные устройства.

«Последние несколько лет ребята постоянно лазили по заброшкам, находили и покупали патроны для противогазов и другие предметы, которые потом взрывали. Патрон РП-4 мог взорваться в рюкзаке после контакта с обычной водой, которая пролилась из бутылки», — пишет канал.