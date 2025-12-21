Дмитриев рассказал, как проходят переговоры по Украине в Майами

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал конструктивными переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Его слова передает РИА Новости.

«Дискуссии проходят конструктивно», – отметил спецпредставитель Путина.

Переговоры по Украине проходят в Майами (Соединенные Штаты) 20 и 21 декабря. Время в американском городе Майами на восемь часов отстает от московского, поэтому второй день переговоров пока еще не наступил.

Дмитриев прилетел в Майами 20 декабря. Кортеж спецпредставителя президента РФ въехал на территорию назначенной переговорной площадки — одного из городских гольф-клубов.

До этого, по пути в США, Дмитриев прокомментировал свою поездку. Он назвал «разжигателями войны» некие силы, которые «изо всех сил» пытаются подорвать мирный план США для Украины. Он также отметил, что в предыдущий свой визит в США записал видео с облаками, которое он разместил во время текущей поездки в соцсети Х.

Ранее Трамп прибыл в резиденцию недалеко от места встречи по Украине.