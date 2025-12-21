На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гладков напомнил о мерах безопасности в преддверии новогодних праздников

Гладков предупредил об угрозах обстрела во время новогодних праздиков
true
true
true

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей региона о возможных обстрелах в преддверии новогодних праздников и поинтересовался о необходимости праздничных мероприятий на территории области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Все переживаем, опасность от обстрелов как была, так и остается.[...] Хотел спросить у вас, нужны ли нам с вами праздники?», - задался вопросом глава региона.

По его словам, сейчас елки включают благодаря подключенным генераторам, сверхусилия делают муниципалитеты. Однако, отметил он, власти не хотят создавать дополнительную проблему, которая будет угрозой жизни людей.

В комментариях мнения людей разделились. Одни считают, что праздники надо отменить, а все средства от этого направить на фронт в помощь нашим бойцам. Другие считают, что праздники нужны людям и, в первую очередь, детям. О мерах предосторожности жители Белгородской области все понимают, отмечают в комментариях.

19 декабря Дед Мороз впервые прибыл в Белгород на ретро-паровозе, где он зажег главную елку на Соборной площади с помощью резервных генераторов. Среди пассажиров поезда, помимо новогоднего волшебника и Снегурочки, находились еще 20 персонажей сказок. В Белгороде их встретили дети, которым разрешили посетить кабину машиниста и погудеть в настоящий паровозный гудок.

Там Деда Мороза подняли к верхушке елки в люльке пожарной машины, после чего зажглись огни на всей площади. Сообщается, что по окончании церемонии зажжения елки был проведен танцевальный флешмоб Дедов Морозов с участием порядка 150 актеров.

Ранее была названа дата прибытия поезда Деда Мороза в Москву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами