Гладков напомнил о мерах безопасности в преддверии новогодних праздников

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей региона о возможных обстрелах в преддверии новогодних праздников и поинтересовался о необходимости праздничных мероприятий на территории области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Все переживаем, опасность от обстрелов как была, так и остается.[...] Хотел спросить у вас, нужны ли нам с вами праздники?», - задался вопросом глава региона.

По его словам, сейчас елки включают благодаря подключенным генераторам, сверхусилия делают муниципалитеты. Однако, отметил он, власти не хотят создавать дополнительную проблему, которая будет угрозой жизни людей.

В комментариях мнения людей разделились. Одни считают, что праздники надо отменить, а все средства от этого направить на фронт в помощь нашим бойцам. Другие считают, что праздники нужны людям и, в первую очередь, детям. О мерах предосторожности жители Белгородской области все понимают, отмечают в комментариях.

19 декабря Дед Мороз впервые прибыл в Белгород на ретро-паровозе, где он зажег главную елку на Соборной площади с помощью резервных генераторов. Среди пассажиров поезда, помимо новогоднего волшебника и Снегурочки, находились еще 20 персонажей сказок. В Белгороде их встретили дети, которым разрешили посетить кабину машиниста и погудеть в настоящий паровозный гудок.

Там Деда Мороза подняли к верхушке елки в люльке пожарной машины, после чего зажглись огни на всей площади. Сообщается, что по окончании церемонии зажжения елки был проведен танцевальный флешмоб Дедов Морозов с участием порядка 150 актеров.

