Российские банки усилили проверки при перечислении крупных сумм

Российские банки на фоне роста числа мошеннических атак стали дополнительно проверять клиентов при переводе крупных сумм, в том числе уточняя родственные связи с получателем средств. Об этом сообщает РИА Новости.

Как выяснило агентство, при попытке перечислить значительную сумму операция может быть временно заблокирована, после чего с клиентом связывается представитель банка. В ходе проверки сотрудник уточняет персональные данные предполагаемого получателя и характер его родства с отправителем.

Кроме того, банки интересуются целью перевода и тем, на что планируется потратить отправляемые средства. Такие меры направлены на снижение рисков мошенничества и защиту клиентов от финансовых потерь.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой поддержал идею привязки идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) россиян к банковским счетам.

Ранее в Госдуме призвали ввести наказание для сотрудников банков, допускающих дропперство.