€3 млрд каждый год: во сколько обойдется европейцам кредит Украине

Politico: кредит Киеву обойдется налогоплательщикам ЕС в €3 млрд в год

Кредит в размере €90 млрд, согласованный Евросоюзом для поддержки Украины, будет ежегодно обходиться европейским налогоплательщикам примерно в €3 млрд, сообщает Politico. Речь идет о процентах по кредиту, который Евросоюз берет, чтобы затем передать эти деньги Киеву. Первый транш планируют выделить в 2026 году. При этом не все страны ЕС согласились участвовать в обеспечении этого кредита, а в Брюсселе до сих пор спорят, можно ли использовать для этого замороженные российские активы.

Кредит на €90 млрд, который Евросоюз планирует предоставить Украине, будет ежегодно обходиться европейским налогоплательщикам примерно в €3 млрд, пишет Politico со ссылкой на источники в ЕС.

По словам высокопоставленных чиновников Еврокомиссии, именно таким будет размер процентов по кредиту, привлеченному для финансирования Украины.

Первый транш по кредиту в размере €45 млрд Украине могут выделить уже в 2026 году, а еще через год — оставшуюся сумму. С 2028 года ЕС будет ежегодно тратить около €3 млрд на обслуживание процентов по этому кредиту.

По данным Politico, на 2027 год запланированы первые выплаты в размере €1 млрд.

Кредит для Украины одобрили не все

На встрече лидеров Евросоюза 19 декабря предложение выделить Украине кредит за счет замороженных активов России было отклонено. Вместо этого было согласовано выделение Киеву беспроцентного кредита в размере €90 млрд из бюджета ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что одно из условий выделения кредита — обязательство Киева при закупках оружия на эти средства отдавать предпочтение производителям из стран Евросоюза. Агентство Bloomberg сообщает, что это ограничит возможности Украины закупать оружие у США.

В обеспечении кредита отказались участвовать Венгрия, Словакия и Чехия. Это подтвердил по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Обещаю, что Словакия не будет участвовать ни в каком кредите для Украины», — заверил Фицо.

В свою очередь венгерский лидер Виктор Орбан в соцсети X заявил, что погашение кредита привязано не к росту экономики, а победе в конфликте.

«Это не логика мира, но логика войны — военная логика Брюсселя — становится узаконенной», — подчеркнул Орбан.

Премьер-министр Венгрии отметил, что из условий кредита следует, что поражение в конфликте Украины будет означать финансовые убытки для стран ЕС и подчеркнул, что Будапешт не принимает участия в инициативах, затягивающих бои на Украине.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц после согласования кредита для Украины заявил, что российские активы будут заморожены, пока Москва не заплатит Украине так называемую компенсацию.

«ЕС оставляет за собой право: если Россия не выплатит компенсацию, мы — в полном соответствии с международным правом — используем российские активы для погашения задолженности», — приводит его слова Tagesschau.

По расчетам агентства DPA, на Германию придется основная доля расходов, связанных с обеспечением кредита Евросоюза — Берлин будет вынужден каждый год платить по €700 млн евро .

Газета The New York Times пишет, что отказ всех участников саммита ЕС от выделения кредита Киеву за счет активов РФ стал политическим поражением Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. NYT отмечает, что вместо демонстрации силы, саммит ЕС продемонстрировал нерешительность в ключевой момент.

Суд по активам РФ

Ранее Центробанк РФ заявил о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с иском к бельгийскому депозитарию Euroclear, где сосредоточена основная часть российских замороженных активов. Размер требований превышает 18 трлн рублей. В ЦБ пояснили, что поводом стали, по их оценке, незаконные действия Euroclear, повлекшие финансовый ущерб в виде убытков и недополученной прибыли.

В ЦБ также подчеркнули, что обращение в суд связано с обсуждаемыми в Евросоюзе механизмами использования российских активов без согласия их владельца. Несмотря на то, что вариант с выделением кредита Украине за счет этих средств был отклонен, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не намерен отзывать поданный иск.