Как мы получили целое поколение толстых людей

Матча на безлактозном, цельнозерновой хлебец с авокадо и смузи со спирулиной ​​— если для вас эти наименования не просто набор слов, то вы или знаете про ЗОЖ, или у вас есть друзья-зумеры. А возможно, именно эти друзья-зумеры и привили вам любовь к ЗОЖу. Считается, что именно их поколение больше всего уделяет внимание здоровому образу жизни и придерживается правильного питания (ПП).

Я погуглила: ровно десять лет назад группа «Ленинград» выпустила песню «ЗОЖ», где был характерный для Сергея Шнурова стеб над теми, кто бегает, ходит в тренажерку или крутит педали. «Говорят, что пить не в моде, в моде щас какой-то ЗОЖ. Но скажу вам при народе ​​— ЗОЖ это вообще … (неправда ​​— ценз., прим. автора)».

Но… десять лет пронеслись. И теперь сам Шнуров уже рассуждает о вреде алкоголя, ЗОЖ в моде, а вот глушить портвейн на лавочке уже как раз не в тренде. И если раньше подхихикивали над теми, кто бегал, то теперь ради кросса по выходным перекрывают город. Я сама (хоть и не зумер) очень приветствую ЗОЖ: хожу в зал, контролирую количество белка и считаю, что надо активнее вводить программу по борьбе с саркопенией.

По статистике, молодое поколение меньше пьет алкоголь, меньше курит и даже меньше занимается сексом (хотя тут, может, государство и не очень довольно). И это не только официальная статистика, которая призвана поддержать борьбу за светлое будущее. Это то, о чем говорят сами зумеры. И то, что они выносят в свои плюсы. Сюда можно добавить еще, что молодое поколение сильно следит за своим психическим здоровьем, и этому тоже можно порадоваться.

И вот на фоне этой радужной картины, где все в шортах, с напульсниками и с повязками на голове бегут марафон, вдруг оказывается, что именно зумеров уже окрестили «жирным поколением».

Те, кто больше всего топит за ЗОЖ, внезапно оказались самым проблемным поколением в истории с точки зрения веса и нездорового питания. Какой-то ЗОЖ-парадокс.

Цифры подтверждают эту странность. Согласно официальным данным, количество случаев ожирения среди российских подростков увеличилось в шесть раз. В среднем по стране эта проблема сейчас касается каждого четвертого ребенка. Кстати, именно поэтому в школе так настойчиво пытаются вводить три урока физкультуры в неделю ​​— чтобы дети двигались хоть немного.

Почему так вышло: с одной стороны ​​— йогурт с семенами чиа, а с другой ​​— пугающие цифры привеса для целого поколения?

Для начала во всем принято винить пандемию, так что мы тоже не будем отходить от правил. Когда уроки — через экран, общение — через экран, развлечения — через экран, именно еда стала главным источником хоть каких-то ощущений. Привычка заедать скуку, стресс и неопределенность, сидя перед монитором, для многих так и осталась нормой.

Вторым важным пунктом можно назвать недостаток движения. Если детство бумеров, «иксов» и миллениалов прошло во дворах, то зумеровское детство ​​— в гаджетах. Современный подросток может спокойно провести весь день не выходя из дома, и для него это норма. Прогулка, просто так, чтобы подышать воздухом, — это уже странно. Вся жизнь, общение, драмы — все происходит в смартфоне. А физическая активность, если она есть, должна быть целенаправленной: вот сейчас я иду в зал на час.

Естественной, «ненамеренной» активности, вроде той, что была у нас — когда ты просто бегал с друзьями по району, — почти не осталось. Ну и не надо запрягать лошадь, чтобы поехать; не надо идти до школы 10 км; да даже по магазинам не надо ходить, чтобы выбрать джинсы, ​​— все есть на маркетплейсах, пункты которых возле дома.

И метаболизм постепенно замедляется. И выходит, что если есть как взрослый, а двигаться как ребенок, вес постепенно поползет вверх. Даже если при этом постоянно есть только что-то полезное. Но кто из подростков ест полезное, когда существуют чипсы, газировка и снеки?

И третий пункт ​​— деньги. Реально быть на ЗОЖ-питании ​​— это очень дорого. Поэтому не стоит обманываться матчей на безлактозном, когда вслед за ней идет фастфуд и пачка лапши быстрого приготовления. Зумеры пока слишком молоды, у них зачастую просто не хватает денег, чтобы регулярно покупать авокадо, киноа и рыбу. А ожирение ​​— это не герпес, оно не появляется за одну ночь. Ожирение растет постепенно, и осознать эту проблему бывает не так просто.

Получается ловушка: самое «правильное» поколение, обходящее стороной алкоголь и сигареты, проигрывает битву с холодильником. Оказалось, что обновить приложение или подписаться на нового фитнес-блогера недостаточно, чтобы скинуть вес. Поэтому придется возвращаться к старым дедовским способам ​​— больше двигаться (кстати, секс для этого тоже подходит).

