В Херсонской области российские бойцы уничтожили американское орудие M777

РИА Новости: российский «Ланцет» уничтожил орудие M777 ВСУ
Global Look Press

Расчет комплекса ZALA войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» обнаружил на правом берегу Херсонской области американскую артиллерийскую гаубицу M777 и уничтожил ее с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой расчета.

Для операции расчет подготовил и запустил разведывательный беспилотник ZALA, который выявил на позиции ВСУ артиллерийское орудие M777. После этого расчет переместился к стартовой позиции для запуска «Ланцета». Командир расчета с позывным «Ленин» пояснил, что после разведки цели боеприпас применяют к артиллерийским орудиям, при этом расчет учитывает расположение личного состава и оборудование позиции.

Несмотря на присутствие украинских разведывательных дронов, оператор подготовил барражирующий боеприпас к запуску. По его словам, опыт позволяет рассчитывать траекторию и время полета так, чтобы избежать перехвата.

«Ланцет», корректируемый с разведывательного БПЛА, преодолел системы радиоэлектронной борьбы противника и поразил гаубицу вместе с расчетом. Кадры объективного контроля подтвердили успешное уничтожение цели.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о продолжении ликвидации ВСУ в Димитрове.

