«Путин хочет большего». Разведка США подозревает РФ в желании захватить часть бывшего СССР

Разведка США полагает, что российский лидер Владимир Путин вынашивает планы по «захвату всей Украины» и стран Балтии. Как сообщает Reuters, подобная информация нередко встречается в докладах спецслужбы, последний датирован концом сентября. По словам источников агентства, в европейских странах тоже опасаются, что Россия нацелилась на территории, в том числе бывших стран советского блока, сейчас входящих в НАТО.

Президент России Владимир Путин хочет захватить всю территорию Украины и европейскую часть бывшего СССР, говорится в докладах американской разведки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с документами.

«В этих документах представлена ​​совершенно иная картина, нежели та, которую рисовали президент США Дональд Трамп и его переговорщики по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявившие, что Путин хочет положить конец конфликту», — говорится в материале агентства.

Последнее из подобных сообщений американской разведки датировано концом сентября.

«Разведывательные данные также противоречат заявлениям российского лидера, отрицающего, что он представляет угрозу для Европы», — утверждает Reuters.

Источники агентства подчеркивают, что позиция американской разведки не менялась с самого начала СВО. По их словам, выводы Вашингтона «в значительной степени совпадают с мнением европейских лидеров и разведывательных служб» о том, что Путин якобы «жаждет захватить всю Украину и территории бывших стран советского блока, включая членов альянса НАТО».

«Разведданные всегда указывали на то, что Путин хочет большего», — заявил в интервью Reuters Майк Куигли, член Демократической партии и член комитета по разведке палаты представителей.

«Европейцы в этом убеждены. Поляки абсолютно в этом убеждены. Страны Балтии считают, что они первые», — добавил он.

Агентство также цитирует слова госсекретаря США Марко Рубио, выражавшего сомнения в том, что российский президент стремится заключить сделку. «Я не знаю, хочет ли Путин заключить сделку или он хочет забрать всю страну», — сказал американский дипломат.

«Если будут уважать»

Во время «Итогов года» Владимир Путин пообещал не начинать новых СВО, если Россию «будут уважать». Он также заверил, что РФ не собирается воевать с Европой.

«Новых специальных военных операций не будет, если вы будете относиться к нам с уважением», — сказал политик, в очередной раз уточнив, что Москва была вынуждена начать операцию на Украине, потому что обещания о нерасширении НАТО были проигнорированы, и Россию «в очередной раз обманули».

«Нас же надули», — подчеркнул Путин.

Российская сторона по-прежнему настаивает на том, что Украина должна отказаться от стремления вступить в НАТО и полностью вывести войска из четырех регионов, которые вошли в состав РФ после 2022 года. Киев заявляет, что не уступит земли, которые ВС РФ не смогли взять под контроль за почти четыре года конфликта.

«Хочет вернуть Союз»

На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц в эфире телепередачи ARD-Arena заявил о том, что российский лидер «хочет вернуть старый Советский Союз», и страны НАТО должны «защищаться от этого». В Кремле в ответ подчеркнули, что говорить о желании Москвы вернуть СССР — значит проявлять неуважение к странам СНГ.

«Это не соответствует действительности <…>. Владимир Путин не хочет восстановить СССР, потому что это невозможно.

И говорить об этом — это не проявлять уважение к нашим партнерам, к нашим союзникам по СНГ, по более продвинутым формам интеграции. По всей видимости, господин Мерц об этом не знает», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее сам Путин в интервью телеканалу India Today отмечал, что восстановление Советского Союза «невозможно и бессмысленно».

«Реинтеграция чего? Советского Союза? Нет, конечно, это просто исключено… Таких целей нет… Это бессмысленно… Это нецелесообразно», — сказал президент.