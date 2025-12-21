На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт развеяла миф о «тонне съеденной помады» россиянками

Врач Гайдина опровергла то, что россиянки съедают тонну помады в год
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии им. академика Ю. К. Скрипкина Пироговского университета Татьяна Гайдина в беседе с ТАСС опровергла данные о том, что россиянки якобы съедают более тонны помады в год.

По ее словам, информация, опубликованная в СМИ, является заблуждением. Тогда утверждалось, что россиянки с каждым годом «съедают» все больше помады, а за 2025 год эта число превысило тонну. Уточняется, что в среднем на каждую женщину приходится по 24 грамма помады в год.

Эксперт пояснила, что кожа человека выполняет защитную функцию, и роговый слой эпидермиса вместе с межклеточными липидами и системой детоксикации образует барьер для большинства компонентов косметики. Согласно токсикокинетическим исследованиям, в организм через кожу обычно проникает не более 1–2% нанесенного средства, в редких случаях — до 5%.

Гайдина уточнила, что вещества, не проникшие через кожный барьер, остаются на поверхности кожи и смываются при умывании. Микродозы, которые все же абсорбируются, быстро метаболизируются в печени и выводятся из организма, не достигая опасных концентраций.

Она привела пример с парабенами, которые проникают менее чем на 1% и выводятся в течение суток, а нагрузка от них многократно ниже допустимого уровня. Аналогично, оценка рисков по ПФАС-соединениям в декоративной косметике не выявила превышения безопасных норм. Гайдина заключила, что при обычном и разумном использовании сертифицированной косметики суммарная токсическая нагрузка остается безопасной.

Ранее визажист дала советы по созданию возрастного макияжа.

