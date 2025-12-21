«Есть здравый смысл»: Плющенко отказался от работы с 14-летней Костылевой

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с 14-летней фигуристкой Еленой Костылевой. Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мы терпели, уступали, шли навстречу, закрывали глаза и уши, но как оказалось не все зависит иногда от спортсмена и тренера и всей команды. Я знаю как Лене сейчас очень больно и тяжело, но есть здравый смысл, а есть условия, лишенные здравого смысла, на которые мы никогда не пойдем», — написал он.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

Костылева-старшая после выступления дочери в Минске запретила ей участвовать в шоу Плющенко, а самого тренера обвинила в том, что он оставил фигуристку без зарплаты.

История начала приобретать серьезные обороты летом: в конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Ранее мать фигуристки Костылевой заявила, что Плющенко подло и низко врет.