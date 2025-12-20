Почему мы мечемся между тихим разводом и одиночеством

Вы еще не слышали? Мир захватила эпидемия тихих разводов. И пока мужская аудитория отмахивается от проблемы как несущественной, женская часть соцсетей и клиентки психотерапевтов уже дали определение опасному явлению, угрожающему семейному счастью.

Вкратце опишу алгоритм. Люди влюбляются, женятся, становятся родителями, переживают различные бытовые трудности, ссорятся и мирятся, постепенно привыкают к друг другу, перестают глубоко погружаться в индивидуальные проблемы партнера, обрастают собственными друзьями, работой, хобби и, по сути, становятся друг к другу равнодушными. Секс у них бывает только по праздникам или даже реже, в остальное время все разговоры сводятся к решению бытовых проблем, финансам и логистике: кто, куда и когда везет детей, что сегодня на ужин, сколько надо заплатить за квартиру, репетиторов или детский лагерь.

В общем, семейная жизнь приводит к тому, что вместо того чтобы сближаться, люди с каждым годом отдаляются друг от друга. Это и есть тихий развод — вы живете вместе и юридически остаетесь супругами, но на самом деле вы просто соседи, у которых слишком много общих проблем, слишком мало общих тем для разговора и практически нет объединяющего эмоционального опыта.

Популярная сегодня психология предписывает в ситуации тихого развода «добавлять огонька», «освежать отношения» и «бороться за свою любовь». Обеим сторонам, конечно, но мужчины редко ведутся на подобные рекомендации, поэтому всю процедуру «оживления» и «спасения» обычно берут на себя женщины.

Дело это гиблое, сразу вам скажу. Нет, конечно, кому-то удается ценой героических усилий поднять мужчину с дивана. Но сделать это не разово для выхода в гости или на концерт, к примеру, а перепрошить супруга настолько, чтобы у него снова загорелся глаз и проснулась молодецкая удаль, а вместо скупых односложных деловых сообщений он вдруг бы перешел на креативный секстинг десятилетней давности — это из области фантастики. Всякое конечно, бывает. Но большинство просто смиряется с неизбежным и как-то привыкает к ситуации.

Конечно, приятного во разводе — хоть тихом, хоть громком — мало, но давайте уже посмотрим правде в глаза: страсть не может длиться вечно.

Люди меняются под воздействием миллиона разных факторов — и то, что супруги теряют интерес друг другу, в целом можно считать вариантом нормы. В обсуждении тихих разводов в соцсетях кто-то так и написал: если муж и жена становятся равнодушны друг к другу через год — это грустно, если они при этом остаются вместе и через 30 лет — значит, прожили счастливую семейную жизнь.

Насчет счастливой не уверена. Есть же реально дружные семьи единомышленников, например, которые ходят везде вместе, имеют общие увлечения и держатся за руки. Вот эти люди по-настоящему счастливы. Их крайне мало, но они есть. Большинство же живет именно в состоянии тихого развода — до тех пор, пока один из супругов не захочет снова испытать романтические чувства и душевный подъем, когда влюбится в другого человека. Но второй шанс дается далеко не всем. Вот и живут люди рядом — кто-то по инерции, кто-то из-за детей, кто-то из страха остаться одному, кому-то банально некуда деться, а продавать квартиру не всегда возможно по тысяче причин.

И это, конечно, дико бесит. Многие даже не могут нормально обсудить, что происходит. Вы же знаете, что первым делом советует любой психолог/коуч/гуру и прочий знаток человеческих душ? «Главное — это открытый диалог и возможность выразить свои мысли и чувства», — как мантру твердят они. Эх вы, дурилки картонные, как сказал бы герой известного советского сериала! Да если два человека готовы обсуждать отношения, то никакого тихого развода и нет. Если есть готовность решать проблему, значит, есть и чувства, и желание быть вместе. А вы вот расскажите, как вызвать на разговор мужчину, который целыми днями сидит в телефоне, а на все вопросы отвечает: «Да, нет, не знаю, потом обсудим, все нормально, тебе показалось». С такими товарищами что делать?

Я пока ни одной здравой мысли, кроме бреда из серии: «Пригласите его на романтическое свидание и наденьте сексуальное белье», — ни разу не слышала. Он, кстати, с большой долей вероятности вообще считает, что у вас действительно все ок, и хочет только одного — чтобы его оставили в покое. Похоже, что работающих рецептов для людей, оказавшихся в таком замороженном состоянии, нет.

Самое верное средство от тихого развода — развод настоящий, но это бывает слишком грустно/страшно/долго/дорого, поэтому предлагаю дамам не делать драмы, не пытаться изменить то, что нельзя изменить, а просто выразить, как требуют сейчас в больнице перед операцией информированное согласие: да, мы больше не умираем от страсти, нас не связывает ничего, кроме общих детей и жилплощади, ну что же, такова жизнь. Кстати, состояние тихого развода — это не смертный приговор. Иногда жизнь меняется, и отношения вместе с ней — и это происходит и без психолога, разговоров и красных трусов. Но надо решить: готовы вы ждать лет 30-40? Если да — у вас появится шанс когда-то прогуляться по парку, взявшись за руки. Ну или выбирайте свободу — тоже вполне себе вариант.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.