Условие мира на Украине назвали в МИД Германии

Представитель немецкого МИДа Мария Адебар заявила, что мир на Украине возможен только в случае выполнения Минских соглашений. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, уже на протяжении пяти лет после того, как начался военный конфликт, население Восточной Украины находится в беде.

Именно последовательное и ограниченное выполнение всеми сторонами Минских соглашений позволит установить в стране мир, подчеркнула Адебар.

Она также добавила, что необходимы конкретные шаги в ходе переговоров, чтобы улучшить жизнь людей.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда стремилась к миру и безопасности для всех народов планеты.