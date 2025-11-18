Над регионами России ночью сбили 31 БПЛА. Военная операция, день 1364-й

«Любое европейское решение» по замороженным российским активам должно быть приемлемым для Бельгии, заявил президент Финляндии Александер Стубб газете Le Soir.
Он добавил, что не поддерживает тех, кто оказывает «давление на Бельгию в подобной ситуации».
Окружение Владимира Зеленского советует ему уволить главу его офиса Андрея Ермака в связи с коррупционным скандалом на Украине, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Сербский сценарист и режиссер Эмир Кустурица рассматривает возможность снять фильм о событиях СВО, пишет ТАСС.
Наиболее интересной темой он считает эпизод, связанный с действиями российских военных при освобождении Курской области.
❗️ВСУ больше всего теряют своих солдат в период ротации, заявил газете Politico представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин.
На территории Липецкой области объявлен режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Военнослужащий 1435-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» рассказал о штурме населенного пункта Рог в ДНР.
🔴Дональд Трамп готов подписать законопроект об ужесточении санкций в отношении России, если окончательные решения о применении или неприменении рестрикций закрепят за ним, пишет Reuters.
В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
США «определенно работают» над решением конфликта на Украине, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Владимиру Зеленскому отказали в регистрации товарного знака Zelenskyy в Канаде, выяснило РИА Новости.
Под торговой маркой Zelenskyy планировалось оказывать услуги, в числе которых астрология, психология, а также услуги в сфере азартных игр.
В одном из районов Воронежской области обломки БПЛА повредили остекление торгового центра, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Расчеты артиллерии группировки войск «Восток» уничтожили минометные позиции и укрепления ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
Россия не получала от Украины официального заявления об остановке стамбульских переговоров, сообщил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник.
Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что рассчитывает на скорое завершение конфликта на Украине.
⚡️ВСУ совершили беспрецедентную атаку на энергосистему ДНР, повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Обесточены многие населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции, добавил он.
🔴Над регионами России ночью сбили 31 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ.
Над Воронежской и Тамбовской областями сбили по десять БПЛА, над Ростовской и Ярославской — по три, над Смоленской — два, над Брянской, Курской и Орловской — по одному.