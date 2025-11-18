На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Над регионами России ночью сбили 31 БПЛА. Военная операция, день 1364-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1364-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости
Над регионами России ночью сбили 31 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ. ВСУ атаковали энергосистему ДНР, повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Дональд Трамп рассчитывает на скорое завершение конфликта на Украине. Москва не получала от Киева официального заявления об остановке стамбульских переговоров, сообщили в МИД РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
9:03

«Любое европейское решение» по замороженным российским активам должно быть приемлемым для Бельгии, заявил президент Финляндии Александер Стубб газете Le Soir.

Он добавил, что не поддерживает тех, кто оказывает «давление на Бельгию в подобной ситуации».

9:00

Окружение Владимира Зеленского советует ему уволить главу его офиса Андрея Ермака в связи с коррупционным скандалом на Украине, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

8:45

Сербский сценарист и режиссер Эмир Кустурица рассматривает возможность снять фильм о событиях СВО, пишет ТАСС.

Наиболее интересной темой он считает эпизод, связанный с действиями российских военных при освобождении Курской области.

8:40

❗️ВСУ больше всего теряют своих солдат в период ротации, заявил газете Politico представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин.

8:34

На территории Липецкой области объявлен режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

8:28

Военнослужащий 1435-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» рассказал о штурме населенного пункта Рог в ДНР.

8:20

🔴Дональд Трамп готов подписать законопроект об ужесточении санкций в отношении России, если окончательные решения о применении или неприменении рестрикций закрепят за ним, пишет Reuters.

8:16

В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

8:14

США «определенно работают» над решением конфликта на Украине, пишет Reuters со ссылкой на источники.

8:11

Владимиру Зеленскому отказали в регистрации товарного знака Zelenskyy в Канаде, выяснило РИА Новости.

Под торговой маркой Zelenskyy планировалось оказывать услуги, в числе которых астрология, психология, а также услуги в сфере азартных игр.

8:09

❗️ТАСС: потери ВСУ с начала СВО составляют почти 1,5 млн человек убитыми и ранеными.

8:07

В одном из районов Воронежской области обломки БПЛА повредили остекление торгового центра, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

8:05

Расчеты артиллерии группировки войск «Восток» уничтожили минометные позиции и укрепления ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

8:04

Россия не получала от Украины официального заявления об остановке стамбульских переговоров, сообщил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник.

8:03

Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что рассчитывает на скорое завершение конфликта на Украине.

8:02

⚡️ВСУ совершили беспрецедентную атаку на энергосистему ДНР, повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Обесточены многие населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции, добавил он.

8:01

🔴Над регионами России ночью сбили 31 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ.

Над Воронежской и Тамбовской областями сбили по десять БПЛА, над Ростовской и Ярославской — по три, над Смоленской — два, над Брянской, Курской и Орловской — по одному.

8:00

Сегодня 1364-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Две ТЭС в ДНР повреждены в результате атаки ВСУ
СМИ: на Сергея Шойгу готовилось покушение. Его хотели взорвать на кладбище
«МК»: покушение на Троекуровском кладбище готовилось на Шойгу
Президент Финляндии заявил, что Европа начнет прямые переговоры с Россией
Карпин отказался от неустойки после ухода из «Динамо»
В Израиле нашли древнейшую в мире фигурку человека с животным
Окружение Зеленского советует ему уволить Ермака
В Китае оценили выпад Путина в ответ на провокацию Японии
Московских водителей предупредили о сильном дожде
СМИ: у Европы нет «хорошего плана Б» по предоставлению помощи Украине
«Мелковаты»: Роднина о российских соревнованиях
Долина расскажет, как аферисты заставили ее продать квартиру
В Омской области локализовали пожар после взрыва газопровода
В России рекордно выросли продажи автомобилей с пробегом
В Воронеже подросток отрезал себе половой орган и потерял сознание
Момент взрыва газа в Омской области попал на видео
Начальника колонии в Челябинске заподозрили в покровительстве осужденному
«Смеюсь без остановки»: Мостовой об уходе Карпина из «Динамо»
Арестович пошутил о санкциях Зеленского против Умерова
Китайский автобренд Kaiyi продолжит работу в России
«Лобок бы в зеленый красил» — Зверев о том, кем бы он был без Пугачевой
При пожаре в Туркестанской области погибли 9 детей и 4 взрослых
Адвокат оценил удвоение штрафов за экономические преступления
«Фраза важна, как наш триколор»: глава Дагестана о словах Махачева про силу России
Россиян атаковали мошенники-романтики
В Саратовской области у мужчины в мочевом пузыре обнаружили килограммовый камень
Белый дом напомнил, что «определенно работает» над решением конфликта на Украине
В России предложили использовать дроны для слежки за участками россиян
Jaecoo J8: почему на него пересаживаются с немецких иномарок
«Газета.Ru» перечислила 10 плюсов Jaecoo J8
Бывшему замглавы Петербурга предъявили обвинения в хищении бюджетных средств
СМИ сообщили о готовности Трампа подписать законопроект о санкциях против России
Японские авиакомпании ждут возобновления рейсов в Россию
Северное сияние и гуманоид на Нью-Йоркской бирже: 13 ярких кадров недели
«Наломал дров». На Урале мужчина грозился взорвать гранату в жилом доме
Силовики провели штурм дома в Первоуральске, житель которого угрожал взорвать гранату
18 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 18 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Приняты судьбоносные решения». Макрон высказался о сроках окончания конфликта на Украине
Макрон выразил надежду, что конфликт на Украине завершится до 2027 года
«Путин готов». В Европе заявили о возможном нападении России на Прибалтику
Еврокомиссар Кубилюс заявил, что РФ может напасть на страны Балтии в ближайшие годы
«Экономический тупик». Фон дер Ляйен предрекла Украине финансовый крах без помощи ЕС
Фон дер Ляйен представила варианты экспроприации активов России
Десятки взрывов и гигантские пожары. Россия нанесла удар по порту Измаил
Россия нанесла удар по порту Измаил и военным объектам Украины
