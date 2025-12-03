Жить вечно? «Авиатор» Егора Кончаловского ищет ответы на важные вопросы

Может ли один человек повлиять на ход истории? Способна ли наука вмешаться в Божий промысел и дать второй шанс на то, чтобы век спустя исправить свои ошибки и воплотить мечты? Непростые вопросы романа Евгения Водолазкина «Авиатор» выносит на повестку дня одноименный фильм Егора Кончаловского, вышедший в широкий прокат. За тем, как замораживают тела для последующего воскрешения и почему даже уставшее сердце нуждается в любви, наблюдала «Газета.Ru».

2026 год. Мир на грани научного прорыва. В секретной лаборатории приходит в сознание один из тринадцати участников эксперимента. Его тело заморозили почти сто лет назад советские ученые.

Невероятно за несколько недель до этого самого 2026 года следить за историей на экране, которая случилась благодаря творческому союзу одного из лучших российских писателей современности Евгения Водолазкина, продюсера Сергея Катышева и режиссера Егора Кончаловского. По итогам недели в прокате «Авиатор» уверенно занимает второе место по сборам, уступив только блокбастеру «Иллюзия обмана-3». Сборы превысили 100 млн рублей, а аудитория уже составила 230 тыс. зрителей. Кажется, российский зритель соскучился по вдумчивому кино, способному запустить процесс эмоционального погружения и сопереживания.

Каков ты – «Авиатор»-2025?

Фантастическая драма «Авиатор» построена вокруг крайне интригующего сюжета. Главный герой — участник научного эксперимента — был заморожен и провел в ледяном сне почти сто лет. В прошлом остались его счастливое детство, кашель бабушки, дым отцовской папиросы, увлечение авиацией, настоящая любовь, арест, лагеря. Обрывки воспоминаний человека, которому удалось выжить там, где других ждала смерть, рассказывают зрителю о главном герое Иннокентии Платонове (Александр Горбатов) и о времени, в котором он родился.

close Пресс-служба «КИНОТВ»

Начало века, 1920-е годы, показаны широкими мазками. Погружение в эпоху глубже считывается на страницах романа Водолазкина. Там у главного героя есть привилегия размышлять о природе воспоминаний, копаться в себе и ловить обрывки прошлого — запах рождественской елки, перезвон гирлянд на сквозняке, стук каблуков по тротуару и образ аэроплана, который обязательно должен подняться выше облаков.

У современного кино свои законы: непросто адаптировать книжную историю, сотканную из дневников и рассказанную от первого лица. Компромисс искали не один год. Работать над сценарием начали еще в 2019 году, когда продюсер Сергей Катышев задумал переложить историю Иннокентия Платонова на язык кино. Между идеей и выходом картины в широкий прокат случились шесть лет.

Ощущение, что время проверяло проект на прочность и серьезность намерений. Ушел из жизни выдающийся сценарист, пятикратный лауреат премии «Ника» и лауреат Каннского фестиваля Юрий Арабов. Он не успел завершить работу над сценарием к фильму, которым был вдохновлен в последние годы жизни. Дорабатывали сценарий Мирослав Станкович и режиссер Егор Кончаловский. Последний признался, что его знакомство с «Авиатором» началось не с романа Водолазкина, а со сценария Арабова. В тот момент у режиссера будущей картины возникло желание показать по-своему историю Иннокентия Платонова.

При этом Водолазкин помогал адаптировать свой роман к экрану и по большому счету стал соавтором фильма. Книги писателя требуют внутреннего ресурса. Его проза переведена на 34 языка. Предложений на экранизации писателю поступало множество. То, что «Авиатор» стал первой ласточкой, символично. Здесь все сложилось: кастинг, умение Кончаловского работать с контрастами, сплетение несколько сюжетных линий, за которыми интересно следить зрителю.

Внутреннее напряжение книги сохраняется, но фильм получился по мотивам. Нужна была динамика — зритель не прощает тягучести повествования. Да и сам сюжет, начавшись с чудесного пробуждения Иннокентия Платонова после столетнего сна, получился захватывающим.

Тем не менее, чтобы все сложилось и проект состоялся, команде создателей понадобилось пять лет работы и бюджет в полмиллиарда рублей.

Сделать невозможное возможным

Что же ждать зрителю, который отправится в кинотеатр на премьеру сезона?

Прежде всего, это звездный кастинг. Константин Хабенский сыграл роль профессора молекулярной биологии Гейгера, который вместе с супругой Анастасией (Дарья Кукарских) будет пытаться разгадать состав, примененный советскими учеными для заморозки. Эта роль интересна внутренним выбором, перед которым оказывается герой Хабенского: стремление к амбициозной цели мешает личному счастью. Выбор непрост: совершить революционное открытие и подарить человечеству бессмертие и жить вечно, обрекая себя на одиночество?

Мецената Виктора Желткова играет актер Евгений Стычкин. Его персонажу нужен эликсир бессмертия. Остановится ли он перед чем-то в своей погоне за молодостью, найдет ли свое счастье?

А Иннокентий Платонов? Каково это — оказаться в будущем, из царской России перенестись в эпоху искусственного интеллекта? Есть ли у него право на любовь, есть ли силы подняться в небо, как мечталось в детстве? Какую цену он заплатит за этот шанс?

close Пресс-служба «КИНОТВ»

«В романе и, соответственно, в сценарии есть две эпохи. Причем эпохи, разнесенные на 100 лет во времени. Мы попытаемся соединить их, работая с довольно популярной сейчас идеей, что времени нет, что оно в некотором смысле статично. И тогда получается «сделать невозможное возможным», закончить то, что не завершил когда-то, даже сто лет назад», — отметил Егор Кончаловский.

В фильме шикарный визуал — с чем любит и умеет работать режиссер. При этом картинку бережно дополняет компьютерная графика. Сделана ставка и на красивую музыку, за которую отвечал Максим Фадеев, и на харизматичный каст, и на непредсказуемость сюжетных линий. И все же главное — спрятано внутри, оно пробивается со страниц «Авиатора».

«Зритель «Авиатора» — человек вдумчивый. Тот, для кого кино не способ «отключиться», а возможность «включиться» в диалог с авторами, с историей, с самим собой. Он ищет не развлечения, а переживания, не готовых ответов, а сложных вопросов. При этом мы создавали «Авиатор» как масштабное кинособытие — научно-фантастическую сагу с блистательным актерским составом», — отмечает генеральный продюсер Сергей Катышев.

close Пресс-служба «КИНОТВ»

«Для меня эта история о том, как человек получает уникальный шанс — вернуться в точку, где сто лет назад оборвалась его жизнь, чтобы завершить недоделанное: и в делах, и в чувствах, и в покаянии», — добавляет Егор Кончаловский.

Поэтому любовный треугольник Гейгер-Анастасия-Платонов, который выводят на первый план сценаристы, не кажется искусственной попыткой рассказать о любви. Напротив, смещение акцента в сторону личных взаимоотношений человека, у которого отобрали сто лет жизни, выглядит органично — что как ни любовь способно воскресить и вернуть утраченные смыслы? На этот вопрос отвечает «Авиатор». Отвечает по-своему, но честно.