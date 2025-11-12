Мирные переговоры между Москвой и Киевом приостановлены, заявил замглавы МИД Украины Сергей Кислица. Он обвинил членов российской делегации в том, что они «игнорировали попытки обсудить суть вопроса» и приезжали в Стамбул, имея «очень жесткие полномочия», в то время как Украина стремилась к «творческим дискуссиям». В МИД России расценили слова Кислицы как признание в том, что Украина не собиралась проявлять стремления к миру.

Украина фактически приостановила переговорный процесс с Россией в Стамбуле, заявил в интервью The Times заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Он отметил, что российская делегация якобы отказывалась обсуждать ключевые условия прекращения огня и в целом вела себя не так, как хотелось бы переговорщикам со стороны Киева.

«Поскольку мирные переговоры в этом году не принесли особых результатов, от них отказались», — сообщил Кислица в интервью The Times.

По словам украинского замминистра, в России в отличие от Украины якобы царит «диктатура», а с ее переговорщиками «невозможно вести творческие дискуссии».

«Они приезжают с очень жесткими полномочиями и должны отстаивать те позиции, которые им были заданы. Кроме того, они контролировали друг друга, с тем чтобы затем отчитаться, насколько жестко они отстаивали свою позицию», — заявил Кислица.

Кислица выразил мнение, что российская делегация пыталась вывести украинских переговорщиков из равновесия.

«Они прекрасно знают биографию каждого из нас и иногда говорят провокационные и довольно неприятные вещи», — сказал он.

Такой подход, как считает The Times, «был призван отвлечь и разозлить украинских делегатов, чтобы их можно было обвинить в срыве переговоров».

« Предложения российской стороны о создании рабочих групп для дальнейшего обсуждения тех или иных вопросов не принимались в Киеве всерьез , так как там полагали, что это делается с целью «убедить американцев в том, что переговоры продвигаются, и тем самым избежать карательных мер», — пишет издание.

Обсуждение прекращения огня, которое пыталась продвинуть киевская делегация, не нашло понимания со стороны Москвы.

«Единственное прекращение огня, на которое согласилась российская делегация, — это двухчасовое перемирие для сбора тел погибших», — сказал Кислица.

Реакция России на заявление Киева

Позиция по переговорам, которую озвучил замглавы украинского МИД Сергей Кислица, подтверждает, что Киев не заинтересован в мирном урегулировании, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Это признание в том, что никакого искреннего стремления к миру режим Зеленского не собирался проявлять», — сказала Захарова.

В своем Telegram-канале она подтвердила, что «творческих дискуссий» с украинской делегацией «никто вести не собирался».

«Были сделаны конкретные предложения, в частности по обменам пленными. Так вот, последние обещания по обменам киевский режим сорвал — из 1200 договоренных поменяли менее 30%. Граждане Украины должны это знать», — написала Захарова.

Приостановку переговоров подтвердил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«В настоящее время переговоры поставлены Киевом на паузу. Турецкие представители не раз призывали их возобновить. Российская команда к этому готова, мяч находится на украинской стороне», — сказал он.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что власти Украины предпочитают «искать не формулу мира, а формулу войны», этому стал подтверждением коррупционный скандал в стране.

«МИД Украины, приостановив переговоры, подтвердил очевидный факт неготовности режима Зеленского к серьезному мирному урегулированию. На последнем раунде Стамбула-2 были предложены конкретные решения по созданию рабочих групп по гуманитарным, военным и политическим вопросам. Однако Киев снова саботировал реальный мирный процесс. Не исключаю, что не без подсказок извне», — сказал депутат.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что обмены военнопленными и телами погибших продолжатся, несмотря на заявления из Киева.

«Министерство обороны ежедневно занимается вопросами обмена военнопленными и возвращения тел погибших. Эта работа ведется на постоянной основе», — сказал он.

На уточняющий вопрос, не повлияют ли заявления Киева об остановке переговоров на продолжение обменов, он ответил отрицательно.