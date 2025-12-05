На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Долиной предлагали вернуть деньги за квартиру, но она отказалась

Адвокат Свириденко: Лурье получила отказ на мировое соглашение от Долиной
true
true
true
close
Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

Защита Полины Лурье предлагала певице Ларисе Долиной заключить мировое соглашение, но получила отказ. Об этом рассказала РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«На предварительном судебном заседании мы предложили Долиной заключить мировое соглашение, по условиям которого право собственности на квартиру возвращается ей, а Долина возвращает Лурье уплаченные за квартиру деньги. Но сторона Долиной отвергла соглашение», – заявила Свириденко.

Дело по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье Верховный суд РФ рассмотрит 16 декабря. 4 декабря стало известно, что дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина и ее несовершеннолетняя внучка также привлечены в качестве заинтересованных лиц в судебном споре вокруг квартиры артистки.

В августе 2024 года Долина продала свою квартиру, а полученные от продажи около 180 млн руб. певица перевела мошенникам, которые выдавали себя за сотрудников МВД. Позже она обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Три судебные инстанции — Хамовнический суд, Московский городской суд и Второй кассационный суд — удовлетворили ее иск и вернули квартиру ее владельце. В последнее время российские суды признали недействительными более трех тысяч подобных сделок, когда после продажи недвижимости люди заявляли, что пострадали от мошенников. В результате жертвы теряют как деньги, так и жилье. В свою очередь артистка пожаловалась на отмену своих выступлений. Подробнее о деле и о том, как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее психиатр назвал признаки невменяемого продавца квартиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами