Долиной предлагали вернуть деньги за квартиру, но она отказалась

Защита Полины Лурье предлагала певице Ларисе Долиной заключить мировое соглашение, но получила отказ. Об этом рассказала РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«На предварительном судебном заседании мы предложили Долиной заключить мировое соглашение, по условиям которого право собственности на квартиру возвращается ей, а Долина возвращает Лурье уплаченные за квартиру деньги. Но сторона Долиной отвергла соглашение», – заявила Свириденко.

Дело по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье Верховный суд РФ рассмотрит 16 декабря. 4 декабря стало известно, что дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина и ее несовершеннолетняя внучка также привлечены в качестве заинтересованных лиц в судебном споре вокруг квартиры артистки.

В августе 2024 года Долина продала свою квартиру, а полученные от продажи около 180 млн руб. певица перевела мошенникам, которые выдавали себя за сотрудников МВД. Позже она обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Три судебные инстанции — Хамовнический суд, Московский городской суд и Второй кассационный суд — удовлетворили ее иск и вернули квартиру ее владельце. В последнее время российские суды признали недействительными более трех тысяч подобных сделок, когда после продажи недвижимости люди заявляли, что пострадали от мошенников. В результате жертвы теряют как деньги, так и жилье. В свою очередь артистка пожаловалась на отмену своих выступлений. Подробнее о деле и о том, как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости, — в материале «Газеты.Ru».

