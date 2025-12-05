Беспилотники атаковали Сызрань

Жители Сызрани Самарской области сообщили, что серия взрывов раздалась над городом из-за атаки украинских беспилотников. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«По словам местных жителей, громкие звуки начались около 02:20 ночи в южной и западной части города. Очевидцы утверждают, что слышали 5-7 взрывов и стрельбу. В городе воет сирена воздушной опасности», — сказано в сообщении.

Как заявили журналисты, предварительно, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают дроны.

Официальные данные пока не поступали.

Незадолго до этого стало известно, что над Славянским и Темрюкским районами Краснодарского края раздались взрывы на фоне атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате нападения портовая инфраструктура Темрюка получила повреждения.

Вечером 4 декабря Курск подвергся атаке украинских БПЛА. Обломки сбитых дронов повредили окна в частных домах города и автомобиль.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.