Если не в рехаб, то куда родителям отправлять детей-наркоманов?

Читаю про детский рехаб в Дедовске. Его организатора арестовали. Арестована и 18-летняя девица, которая помогала истязать детей. И «воспитатель», который придумал связывать детей по двое и запирать в чулане, тоже взят. Дети ужасы рассказывают: один — в коме, другого две недели держали на полу.

Знаете, мне новости из рехаба напомнили 2000-е. Все то же самое, отличие одно – слово «рехаб». Новое. У нас не было никаких рехабов, слово это нам неизвестно, как и сам формат. То и другое сейчас стало модным. Вон, по телевизору показывают рехаб для звездных алкоголиков: красиво, чисто — сам бы жил.

В России знали психбольницу. Дурдом. Условия — соответствующие.

В 2000-е появилось слово «центр». В 2010-е стали употреблять выражение «центр реабилитации зависимых». Почти рехаб, да не рехаб. Обычно под центром подразумевалось место, где наркоманы лежали «перекумариться» — пережить ломку. А еще так называли полукриминальные работные дома для наркоманов: там нарики не только переламывались, но и лечились трудом. Деньги, правда, шли чаще в карман владельцев «центра».

Такой центр, как из Дедовска, мы давно знали. «Город без наркотиков». Помните? Урал, бандиты, Евгений Ройзман (признан в РФ иностранным агентом), ныне иноагент? Какие тогда были скандалы! Наркоманы жаловались, что их пристегивают наручниками к кроватям, избивают, эксплуатируют. «Город без наркотиков» в ответ заявлял: «Да что вы их слушаете, это же наркоманы!»

Я расцвет того фонда застала рядом с Екатеринбургом — в Тюмени. Даже приходилось писать про фонд и снимать одну «акцию» активистов против наркоторговцев. Времена были тогда, скажу вам. Вы бы бандитов от волонтеров не отличили. Реабилитантов фонда — от реабилитируемых.

Кто бы мог подумать, что такое встретится в 2025 году, да еще под Москвой? Кстати, в Верхней Пышме тоже накрыли рехаб Анны Хоботовой — это Свердловская область, там, сообщают, вообще беременных подростков нашли. Казалось бы, у Свердловской-то области должна быть прививка от таких методов, у них живой Ройзман еще ходит по городу.

Но с этими понятно. Кто-то догадался открыть центры и там колотить детей, связывать их парами. Но у этой трагедии есть и другая сторона, не менее важная: а кто детей туда отправил? Не сироты государством были Хоботовой сданы, правда же? Детей отправили родители. Они плохие? Давайте разберемся.

Начинать надо с того, что никаких рехабов наша страна до недавнего времени не знала. И не знает их, потому что лечение наркоманов по модной схеме — с госпитализацией, психологами, коллективными беседами — доступно единицам. Это сотни тысяч рублей. Дурдом доступнее, в дурдоме лечат наркологи. В дурдом можно попасть бесплатно, но ребенку в дурдом попадать нежелательно — клеймо. И родители боятся, что по итогам такого обращения их обвинят в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, ведь где-то же дети наркотики нашли.

Итак, рехабы недоступны, официальная помощь детям-наркоманам от государства по факту недоступна тоже: из-за страха семей перед клеймом психбольного. Да и мест в детских психбольницах, я уверена, для всех подростков-наркоманов тоже нет.

Что делать? И главное — этот проклятый наш вопрос: кто же виноват, что у нас появились толпы маленьких наркоманов? Их реально много.

Вспомню снова страшные годы, 1990-е и 2000-е. Беда была, жили жутко, но дети были отделены от наркотиков плотной стеной. Чтобы найти наркотики, нужно было прийти в очень плохую компанию, болтаться там. Употребляли героин, траву, это было достаточно дорого и не валялось на дороге. Рекламы наркотиков не было. В школу героин приносили в единичных случаях дети наркоторговцев из этнических ОПГ, и то больше было слухов, будто кто-то угощает школьников героином, чтобы подсадить на дозу: в реальности ой как непросто было по глупости угоститься героином, да еще в школе.

Ответственно заверяю: в то время в благополучных семьях, будь даже они нищими, дети почти не имели шанса соприкоснуться с наркотиками. Попросту у ребенка бедной учительницы или уборщицы, который нормально учился, во дворе пинал мяч и по вечерам бежал на мультики, не случалось путей пересечения с наркотиками.

Сейчас ребенку, чтобы встретиться с наркотиками, достаточно включить телефон. В смартфоне — реклама. На улице — реклама. «Соли» приносят в школу. В сети уже выкладывают материалы для «антинаркотических» классных часов для второго-третьего классов. Не припомню, чтобы в моем детстве нам в начальной школе вообще рассказывали про наркотики: не было необходимости, потому что в восемь лет встретиться с веществами мы никак не могли.

Теперь иначе. Можно фигурально сказать, что наши дети живут среди наркотиков. Чтобы получить дозу, достаточно протянуть руку. А вот чтобы ее не получить, нужно прилагать серьезные усилия.

Ребенок должен обладать силой воли, целеустремленностью, знаниями о наркотиках, дабы не соблазниться, не купиться. А кто должен ему все это прививать?

Должны были они самые — родители, которые позже и пристроили детей в «рехабы». Но вопрос: когда им это делать? Люди много работают. У нас реально население стало работать больше, чем 30 лет назад. Родители допоздна на работе, вечера — в пробках, дома — сериалы, развлечения, рилсы, лайки, TikTok. Когда им следить, чтобы дети давали наркотикам отпор? Поговорили раз-два, объяснили. А дальше?

Смотрю за одноклассниками своей дочки. Им десять лет. Почти все после школы сами идут домой. Некоторых девочек уже года два вижу гуляющими после занятий: вышли с уроков и пошли по округе шататься. Либо сидят на лавке, едят чипсы и торчат в интернете. Родители у всех приличные, много работают.

Моя одна не ходит, на лавке не сидит, дома под присмотром, смартфона у нее нет, планшет и компьютер под контролем. Да разве ж я, откровенно говоря, могу ручаться, что наркотики ее не найдут? Кто-нибудь принесет в школу. В чужом телефоне наткнется на рекламу. Все, что я могу сделать, — это дома подготовить ее к встрече с наркотиками и объяснить, как себя вести.

Интересно, если бы в моем детстве, когда мать работала с утра до вечера, а мы жили в страшном районе под названием Лесобаза, наркотики могли поджидать меня на каждом углу и даже в школе, — смогла бы я им противостоять?

Люди, которые отдали детей в жуткий рехаб, конечно, заслужили вопросы. Однако давайте будем честными: сегодня у нас, родителей, не так много возможностей оградить своих детей от наркомании, потому что наркотики повсюду, а для детей-наркоманов эффективной помощи не предусмотрено. Что людям делать, если на них ипотека в 200 тыс., автокредит на 50 и ребенку с утра до вечера предлагают наркотики? Наркореклама атакует детей со всех сторон, дети как никогда перед ней уязвимы, потому что родители много работают. В психбольницу не лечь, дома сидеть с ребенком три месяца лечиться денег нет, в рехаб сдали — там его бьют.

Что делать-то? Теперь и в другие рехабы пристраивать детей побоятся. Маленькие наркоманы останутся дома и будут превращаться в наркоманов больших.

