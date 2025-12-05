Для более чем половины россиян 2025 год оказался сложным

Свыше половины россиян заявили, что 2025 год был сложным для них и их близких

Больше половины (54%) опрошенных россиян признались, что 2025 год прошел сложно для них и их близких. Однако у трети россиян (32%) все прошло без серьезных изменений, а у 14% текущий год и вовсе оказался довольно удачным.

Это показал опрос, проведенный сервисом Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Говоря о выполнении запланированных планов, 30% удалось съездить в путешествие. Сменили работу 21% респондентов, а начать делать накопления смогли 14%. Найти подработку удалось 11% участников исследования, тогда как 10% отправились на образовательные курсы для повышения квалификации.

Начать заниматься спортом смогли 8%, а по 7% опрошенных нашли новое увлечение или хобби, переехали или завели домашнее животное. С целью смены профессии на образовательные курсы пошли 4% опрошенных. Купили автомобиль 3%, столько же (3%) приобрели квартиру и начали изучать иностранный язык. Вступили в брак 2%, а открыть собственный бизнес решились 1%. При этом 25% респондентов реализовали другие планы.

