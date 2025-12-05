На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Для более чем половины россиян 2025 год оказался сложным

Свыше половины россиян заявили, что 2025 год был сложным для них и их близких
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Больше половины (54%) опрошенных россиян признались, что 2025 год прошел сложно для них и их близких. Однако у трети россиян (32%) все прошло без серьезных изменений, а у 14% текущий год и вовсе оказался довольно удачным.

Это показал опрос, проведенный сервисом Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Говоря о выполнении запланированных планов, 30% удалось съездить в путешествие. Сменили работу 21% респондентов, а начать делать накопления смогли 14%. Найти подработку удалось 11% участников исследования, тогда как 10% отправились на образовательные курсы для повышения квалификации.

Начать заниматься спортом смогли 8%, а по 7% опрошенных нашли новое увлечение или хобби, переехали или завели домашнее животное. С целью смены профессии на образовательные курсы пошли 4% опрошенных. Купили автомобиль 3%, столько же (3%) приобрели квартиру и начали изучать иностранный язык. Вступили в брак 2%, а открыть собственный бизнес решились 1%. При этом 25% респондентов реализовали другие планы.

Ранее россиян предупредили о ранних признаках выгорания и депрессии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами