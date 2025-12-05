Стало известно, где в России можно бюджетно посмотреть «Щелкунчика» на каникулах

Аналитики сервиса путешествий Туту подсчитали, во сколько обойдется семейная поездка на три дня в разные регионы, если поехать смотреть «Щелкунчика». Среди бюджетных направлений — Астрахань, Екатеринбург и Москва.

Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.

Культурный выезд в Астрахань родителям с ребенком на три дня на поезде из Москвы будет стоить 48 тысяч рублей, из Казани — 40 тысяч рублей, из Санкт-Петербурга — 52 тысячи рублей. Астраханский театр называют южным Ла Скала: там прекрасная акустика и зал на 1200 мест. Билеты на «Щелкунчика» стоят до 2 тысяч рублей.

Железнодорожная поездка в Екатеринбург семье из Новосибирска будет стоить 50 тысяч рублей, из Казани — 31 тысячу рублей, а с перелетом из Сочи — 105 тысяч рублей. Урал Опера Балет впечатляет архитектурой с элементами венской эклектики. За билеты попросят 5–20 тысяч рублей — зависит от места и даты представления.

За три дня в Москве семье из Новосибирска с учетом перелета и проживания придется выложить 108 тысяч рублей, из Санкт-Петербурга — 61 тысячу рублей, из Сочи — 72 тысячи рублей. Билеты в Большой театр стоят 5–50 тысяч рублей, в Театр на Мельникова — 700 — 6 тысяч рублей, в Государственный Кремлевский дворец — от 2 тысяч рублей, но места быстро разбирают.

За поездку на поезде в Санкт-Петербург и три дня в отеле москвичи отдадут 51 тысячу рублей, новосибирцы — 80 тысяч рублей, казанцы — 35 тысяч рублей. «Щелкунчик» дают в Мариинском театре (11–28 тысяч рублей за билет) и Михайловском театре (5–40 тысяч рублей).

Семейное путешествие в Новосибирск на три дня с перелетом из Сочи будет стоить 57 тысяч рублей, из Казани — 54 тысячи рублей. Из Уфы лучше добираться поездом: уложитесь в 45 тысяч рублей. Билеты на «Щелкунчика» пока можно найти за 3–12 тысяч рублей. Новосибирский театр оперы и балета знаменит не только необычной формой в виде машины, но и богатыми интерьерами и городскими легендами.

В Перми посмотреть «Щелкунчика» всей семьей в одном из старейших музыкальных театров в России москвичи с учетом перелета и трехдневного проживания смогут за 117 тысяч рублей, петербуржцы — за 115 тысяч рублей, сочинцы — за 46 тысяч рублей. Родители с ребенком из Новосибирска смогут отдохнуть за 48 тысяч рублей, но добираться нужно будет на поезде. Билеты в Пермский театр оперы и балета — от 8 тысяч рублей.

«На новогодние праздники спрос на перелеты растет: все хотят улетать разом. Концерты и фестивали лишь усиливают ажиотаж. Посмотреть спектакль можно не только в Москве. Например, билеты на «Щелкунчика» во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского театра стоят от 400 до 6750 рублей на человека. Там один из лучших залов в стране на 1390 мест. А еще можно посмотреть сам город: прогуляться по набережным, отведать свежайшие морепродукты с местных рынков и блюда азиатской кухни, покататься на горнолыжных курортах. Такая семейная поездка на три дня с перелетом из Москвы будет стоить от 110 тысяч рублей, из Санкт-Петербурга — 150 тысяч рублей, из Хабаровска — 63 тысячи рублей», — прокомментировал Артем Кузьмин, заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий Туту.

