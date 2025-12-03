На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

БКС сообщил о росте вложений в свой новый облигационный фонд

Объем инвестиций в новый облигационный фонд БКС превысил 2,5 млрд рублей
true
true
true
close
Shutterstock

Объем инвестиций в открытый паевой фонд «БКС ОФЗ с выплатой дохода», запущенный компанией летом 2025 года, за полгода превысил отметку в 2,5 млрд рублей – об этом сообщили в пресс-службе «БКС Мир инвестиций».

В компании отметили, что фонд ориентирован на размещение средств частных инвесторов преимущественно в ликвидные облигации федерального займа с фиксированным купоном. Купонные выплаты внутри квартала направляются в инструменты денежного рынка.

По данным компании, инвесторам предоставляются регулярные квартальные выплаты, также вероятен потенциальный рост стоимости паев при снижении рыночных ставок.

В БКС подчеркнули, что доходности длинных ОФЗ остаются высокими после цикла повышения ключевой ставки.

«Исторический опыт показывает, что в фазе последующего снижения ставки такие бумаги способны дать инвесторам совокупный доход существенно выше купонной доходности за счет роста их рыночной цены», — сообщили в компании.

Кроме того, по данным «БКС Мир инвестиций», при инвестиционном горизонте около трех лет и реинвестировании выплат клиенты могут ставить в качестве стратегической цели удвоение капитала. Компания отметила, что фонд может способствовать реализации этой идеи в формате ПИФ.

«В этом случае управление портфелем берет на себя команда экспертов, клиенту предоставляются квартальные денежные выплаты», — рассказали в компании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами