БКС сообщил о росте вложений в свой новый облигационный фонд

Объем инвестиций в открытый паевой фонд «БКС ОФЗ с выплатой дохода», запущенный компанией летом 2025 года, за полгода превысил отметку в 2,5 млрд рублей – об этом сообщили в пресс-службе «БКС Мир инвестиций».

В компании отметили, что фонд ориентирован на размещение средств частных инвесторов преимущественно в ликвидные облигации федерального займа с фиксированным купоном. Купонные выплаты внутри квартала направляются в инструменты денежного рынка.

По данным компании, инвесторам предоставляются регулярные квартальные выплаты, также вероятен потенциальный рост стоимости паев при снижении рыночных ставок.

В БКС подчеркнули, что доходности длинных ОФЗ остаются высокими после цикла повышения ключевой ставки.

«Исторический опыт показывает, что в фазе последующего снижения ставки такие бумаги способны дать инвесторам совокупный доход существенно выше купонной доходности за счет роста их рыночной цены», — сообщили в компании.

Кроме того, по данным «БКС Мир инвестиций», при инвестиционном горизонте около трех лет и реинвестировании выплат клиенты могут ставить в качестве стратегической цели удвоение капитала. Компания отметила, что фонд может способствовать реализации этой идеи в формате ПИФ.

«В этом случае управление портфелем берет на себя команда экспертов, клиенту предоставляются квартальные денежные выплаты», — рассказали в компании.