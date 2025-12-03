Как Лариса Долина отменила сама себя

Что творится! Говорят Ларису Долину затравили. Говорят, ее вовсю отменяют, лишают заработков и народной любви. А певица, между прочим, переживает! В темные времена живем, товарищи. Беда прямо! Или все-таки нет? Или люди стали что-то подозревать и вспомнили про институт репутации?

Я уверена, кстати, что волна идет именно снизу. Сначала обыватель стал бойкотировать Долину, а потом уж бизнес подключился. Ну, потому что неудобно как-то. Ведь образ артистки превратился в пародию на злобного языческого божка: суеверные граждане, планирующие покупку квартиры, устроили в Москве отдельное капище. Возвели, значит, в злополучных Хамовниках стену плача, ой, простите, стену Долиной и несут туда тапочки, замки, ключи, свечи, чтоб задобрить духов ​​— похитителей новоселья, чтоб не попасть под проклятие бабушек-скамщиц.

А на Сахалине прошли акции протеста в ответ на анонсированные концерты артистки. Следом в Хабаровске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском люди стали сдавать билеты. Нельзя было не отреагировать.

В итоге на Сахалине концерты отменили совсем. Потом столичный бизнес присоединился. На сайте ресторана «Пушкинъ» исчезла информация об участии Долиной в новогоднем шоу, хотя ранее анонсировалось ее выступление. «Бургер-Кинг» исключил адрес певицы из сферы доставки. Второе певицу едва ли расстроит, но реклама вышла хорошая. Пишут, что сцены с Долиной могут вырезать из новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика»: создатели опасаются, что из-за народного негодования кино может провалиться в прокате. Да и сцены эти с учетом последних новостей заиграли новыми красками: певица, завернутая в доллары, исполняет в фильме песню Инстасамки «За деньги ​​— да».

Действительно, люди могут и не понять.

И вот Лариса Александровна вся в расстройстве. Неприятно, конечно. Декабрь для артистов ​​— самая урожайная пора, а тут такой облом. Она от прошлых потрясений еще не отошла. Шутка ли, все сбережения мошенникам подарила. А тут новая напасть. И люди, главное, какие-то не чуткие. И бизнес как сговорился. Репрессии же самые настоящие!

Люди, конечно, бессердечные. Но как не озвереть, когда газеты каждый день сообщают о новых жертвах? ​

Пишут, что уже три тысячи семей пострадали: честно купили квартиры, а потом остались без жилья и денег, зато с долгами. Уже страшно что-то покупать. Да и продавать нелегко. От продавцов, которым больше 60, шарахаются как от чумных. А сейчас еще процедуру купли-продажи недвижимости на «вторичке» хотят усложнить. От мошенников меры не помогут, а людям нервы истреплют. И кому спасибо сказать?

Ладно, и до Долиной сделки расторгались, не такой уж певица и «нулевой пациент». Но все же сделки оспаривались реже и с переменным успехом. А сейчас такое ощущение, что все дела в судах по одному протоколу рассматривают ​​— в пользу продавцов, а не добросовестных покупателей. Все же громкая история свой вклад внесла. И то, что народной артистке в конце концов все-таки прилетело, совсем неудивительно.

Но это ведь можно исправить. Отменить отмену Лариса Долина может всего лишь одним заявлением. Не то чтобы это не будет ей ничего стоить. Напротив, заявление обойдется артистке в пресловутые 112 миллионов ​​— ту самую сумму, которую заплатила Полина Лурье за квартиру в Хамовниках, которую так и не получила. Но ведь репутация стоит дороже. Символично, что только разрыв контакта на Сахалине обошелся Долиной в 11 миллионов. Десять таких расторгнутых контрактов ​​— и певица все равно что заново потеряет свою квартиру. И второй раз никто ей ничего не вернет. И это речь только о деньгах. А есть ведь еще честное имя.

Ах, да, конечно, суды еще не закончились. Вот если суд решит, что деньги надо вернуть, вот тогда… А если не решит, то тогда и говорить о чьей-то нечестности нельзя. Но есть буква закона, которая почему-то пошла в последний год плясать куда-то не туда, есть также и простая человеческая позиция. Никто не мешает певице выступить и прилюдно признать, что сплоховала, страшно сглупила, что ей неловко, что она постарается сделать так, чтобы другие от ее глупости не пострадали, что она вернет деньги ни в чем не виноватой покупательнице, может, не сразу, но вернет.

Мы все иногда делаем глупости. Даже самые умные, самые осторожные из нас порой вляпываются в какие-нибудь истории. Так что мы бы поняли певицу. Но ведь никаких таких заявлений нет.

Может, мы чего-то не знаем? Может, Лурье была в сговоре с мошенниками? Но те, кого удалось поймать, уже сроки получили. А Лурье ни в чем не обвиняют. Значит, она действительно мимо проходила ​​— на свою беду. Почему Лариса Долина это даже не прокомментирует никак? Вместо этого она зачем-то говорит про каких-то ботов, которых специально нагнали, чтоб ее затравить, заявляет, что стала жертвой какой-то спланированной и проплаченной акции.

А по делу за Долину говорит директор. И что говорит? Что Лурье, конечно, должна получить свои деньги, но вернуть их ей должны мошенники, обманувшие артистку. То есть представитель певицы признает добросовестность покупателя, а дальше стрелки просто переводятся. За глупость певицы, оказывается, должны расплачиваться другие.

А может, Лариса Александровна просто не осознает, что дурака валяет? Вот как во время сделки не осознавала своих действий, так до сих пор в себя и не пришла. Это бесконечно печально, но тогда, как бы выразиться помягче, человеку нужна опека, отдых и покой, чтобы лишний раз его не волновали. Не надо тогда человеку многомиллионные контракты на концерты заключать и в новогодних программах участвовать. И надо бы как-нибудь попытаться понять, что речь, может быть, вовсе не об отмене, не о бойкоте, что это, наоборот, о певице так заботятся.

Не нравится? Ну вот и людям не понравилось. А ведь могли бы, повторюсь, понять и просить, по-человечески посочувствовать. На этом сочувствии можно было бы и выехать, обратить всю историю даже себе на пользу, стать, например, символом борьбы с мошенниками. Все же Долина не обычная пенсионерка из условного Челябинска, не единственную хрущевку потеряла, у нее были десятки вариантов приличного выхода из ситуации. Но она выбрала то, что выбрала. И люди отвернулись. Все справедливо.

